​7 июня в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Ярославскую область отметили в числе регионов, где эффективно решается проблема обманутых дольщиков.



Владимир Путин подчеркнул, проблема обманутых дольщиков в России возникла во многом из-за недостаточного регулирования этой сферы.



- Всего в стране свыше миллиона договоров долевого строительства, и объем денег, которые по ним проходят – около 3,4 триллионов рублей. Это огромные средства, и далеко не всегда они эффективно используются застройщиками. Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства, без привлечения средств граждан, - сказал Владимир Путин. – С 1 июля 2019 года принято решение прекратить заключать новые договоры долевого строительства, а средства привлекать исключительно через банки.



Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, за прошлый год в Ярославской области ввели в эксплуатацию 16 проблемных домов. В новые квартиры переехали более 1200 человек. В предыдущие периоды в регионе достраивали по 1-2 проблемных дома в год.



​- Во многом проблему помог решить областной закон, предусматривающий меры поддержки для инвесторов, взявшихся за достройку проблемных объектов, - пояснил Дмитрий Миронов. – Мы внедрили упрощенный порядок выделения земельных участков без проведения торгов, предоставляем налоговые льготы. Это хороший стимул для инвесторов. В прошлом году мы полностью решили проблему обманутых дольщиков в Тутаевском районе. План на этот год – завершить строительство еще 14 долгостроев.