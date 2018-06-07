|Во
время прямой линии к Президенту России Владимиру
Путину с вопросом про утилизацию твердых
бытовых отходов и нарушениях в этой сфере обратились
волонтеры. В частности, было отмечено, что «жители многих
регионов боятся, что их завалят московским мусором». При
этом представители общественности отметили положительный опыт
Ярославской области, которая, как подчеркнули волонтеры,
оперативно отреагировала на их обращение и
конструктивно решает проблемы с утилизацией мусора.
Владимир
Путин, комментируя проблему утилизации твердых бутовых отходов, признал,
что в советское время, к сожалению, мусор практически никогда не
утилизировался.
- Просто
его сваливали на так называемые полигоны и все, - отметил глава государства, -
И сейчас страна производит в год огромную цифру – 70 миллионов тонн
отходов, проблема нарастает, и мы, безусловно, должны ее решать.
У нас 1100 примерно полигонов, которые находятся в более или менее нормальном
состоянии. Десятки тысяч полигонов работают либо в серую, либо вообще
являются незарегистрированными или просто свалками. Это
абсолютно недопустимая практика.
Говоря о
предстоящих задачах, Президент России подчеркнул, что необходимо
модернизировать существующие мусоросжигательные заводы и строить новые
предприятия по утилизации мусора.
- У нас
сейчас 117 предприятий по утилицизации, - сказал
Путин, - но лишь 38 из них работает поболее или менее
современным технологиям. Мы должны кардинально изменить ситуацию. К 2024
году мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. При
этом речь идет о самых современных предприятиях с
новейшими технологиями. Насколько мне известно, в
СМИ уже показывали, как работают эти предприятия в Японии. Где
они расположены чуть ли не в центре крупных мегаполисов
и городов. И каких нареканий со стороны граждан, которые
проживают рядом, там нет. Нам надо идти по этому пути,
разумеется делать это в тесном контакте с волонтерами, с тем же
общероссийским народным фронтом. Ну и, конечно, с региональными
органами власти. Потому что от губернаторов очень многое будет зависеть в
эффективности решения этой проблемы.
В настоящее
время в Ярославской области начинается разработка концепции новой
экологической политики, которая нацелена в том числе и на решение проблем
в сфере утилизации отходов.
На прошедшем питерском экономическом форуме мы заключили
соглашение на 5 млрд. рублей о строительстве в Ярославской области
мусороперерабатывающего завода и сортировочных станций, - отметил
губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - А с началом работы
единого регионального оператора в сентябре мы начнем внедрять
систему раздельного сбора мусора. Подобные пилотные проекты в нашем регионе уже
работают и достаточно эффективно.
Напомним,
что ввоз твердых коммунальных отходов в Ярославскую область из Москвы
осуществляется с 17 апреля до конца текущего года в рамках договора между ОАО
«Скоково» и ГУП г. Москвы «Экотехпром».
Сразу же
после того, как мусор из Москвы начали ввозить, была сформирована экспертная
группа, в которую вошли ученые, врачи, представители лабораторий, общественники
и журналисты. Задача рабочей группы - осуществлять мониторинг экологической
ситуации на полигоне «Скоково».
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