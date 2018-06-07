​Во

время прямой линии к Президенту России Владимиру

Путину с вопросом про  утилизацию  твердых

бытовых отходов и  нарушениях в этой сфере обратились

 волонтеры. В частности, было отмечено, что «жители многих

регионов боятся, что их завалят московским мусором».  При

этом представители общественности отметили  положительный опыт

Ярославской области, которая, как подчеркнули волонтеры,

оперативно отреагировала на их обращение и

 конструктивно решает проблемы с утилизацией мусора.

Владимир

Путин, комментируя проблему утилизации твердых бутовых отходов, признал,

что в советское время, к сожалению, мусор практически никогда не

утилизировался.

- Просто

его сваливали на так называемые полигоны и все, - отметил глава государства, -

 И сейчас страна производит в год огромную цифру – 70 миллионов тонн

отходов, проблема нарастает, и мы, безусловно,  должны ее решать.

  У нас 1100 примерно полигонов, которые находятся в более или менее нормальном

состоянии. Десятки тысяч полигонов работают либо в серую, либо вообще

являются  незарегистрированными или просто свалками. Это

абсолютно недопустимая практика. 

Говоря о

предстоящих  задачах, Президент России подчеркнул, что необходимо

модернизировать существующие мусоросжигательные заводы и строить новые

предприятия по утилизации мусора. 

- У нас

сейчас 117 предприятий по утилицизации, - сказал

Путин, - но лишь 38 из них работает поболее или менее

современным технологиям. Мы должны кардинально изменить ситуацию. К 2024

 году мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов.  При

этом речь идет о самых современных предприятиях  с

новейшими технологиями.  Насколько мне известно, в

СМИ уже  показывали, как работают эти предприятия в Японии. Где

они расположены чуть ли не в центре крупных мегаполисов

и городов. И каких нареканий со стороны граждан, которые

проживают рядом, там нет. Нам надо идти по этому пути,

разумеется делать это в тесном контакте с волонтерами, с тем же

общероссийским народным фронтом. Ну и, конечно, с региональными

органами власти. Потому что от губернаторов очень многое будет зависеть в

эффективности решения этой проблемы. 

В настоящее

время в Ярославской области начинается разработка концепции новой

экологической политики, которая нацелена в том числе и на решение проблем

в сфере утилизации отходов. 

На прошедшем питерском экономическом форуме мы заключили

соглашение на 5 млрд. рублей о строительстве в Ярославской области

мусороперерабатывающего завода и сортировочных станций, - отметил

 губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - А с началом работы

единого регионального оператора в сентябре мы начнем внедрять

систему раздельного сбора мусора. Подобные пилотные проекты в нашем регионе уже

работают и достаточно эффективно.  

Напомним,

что ввоз твердых коммунальных отходов в Ярославскую область из Москвы

осуществляется с 17 апреля до конца текущего года в рамках договора между ОАО

«Скоково» и ГУП г. Москвы «Экотехпром». 

Сразу же

после того, как мусор из Москвы начали ввозить, была сформирована экспертная

группа, в которую вошли ученые, врачи, представители лабораторий, общественники

и журналисты. Задача рабочей группы - осуществлять мониторинг экологической

ситуации на полигоне «Скоково».

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