​Во



время прямой линии к Президенту России Владимиру



Путину с вопросом про утилизацию твердых



бытовых отходов и нарушениях в этой сфере обратились



волонтеры. В частности, было отмечено, что «жители многих



регионов боятся, что их завалят московским мусором». При



этом представители общественности отметили положительный опыт



Ярославской области, которая, как подчеркнули волонтеры,



оперативно отреагировала на их обращение и



конструктивно решает проблемы с утилизацией мусора.



Владимир



Путин, комментируя проблему утилизации твердых бутовых отходов, признал,



что в советское время, к сожалению, мусор практически никогда не



утилизировался.



- Просто



его сваливали на так называемые полигоны и все, - отметил глава государства, -



И сейчас страна производит в год огромную цифру – 70 миллионов тонн



отходов, проблема нарастает, и мы, безусловно, должны ее решать.



У нас 1100 примерно полигонов, которые находятся в более или менее нормальном



состоянии. Десятки тысяч полигонов работают либо в серую, либо вообще



являются незарегистрированными или просто свалками. Это



абсолютно недопустимая практика.



Говоря о



предстоящих задачах, Президент России подчеркнул, что необходимо



модернизировать существующие мусоросжигательные заводы и строить новые



предприятия по утилизации мусора.



- У нас



сейчас 117 предприятий по утилицизации, - сказал



Путин, - но лишь 38 из них работает поболее или менее



современным технологиям. Мы должны кардинально изменить ситуацию. К 2024



году мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. При



этом речь идет о самых современных предприятиях с



новейшими технологиями. Насколько мне известно, в



СМИ уже показывали, как работают эти предприятия в Японии. Где



они расположены чуть ли не в центре крупных мегаполисов



и городов. И каких нареканий со стороны граждан, которые



проживают рядом, там нет. Нам надо идти по этому пути,



разумеется делать это в тесном контакте с волонтерами, с тем же



общероссийским народным фронтом. Ну и, конечно, с региональными



органами власти. Потому что от губернаторов очень многое будет зависеть в



эффективности решения этой проблемы.



В настоящее



время в Ярославской области начинается разработка концепции новой



экологической политики, которая нацелена в том числе и на решение проблем



в сфере утилизации отходов.



На прошедшем питерском экономическом форуме мы заключили



соглашение на 5 млрд. рублей о строительстве в Ярославской области



мусороперерабатывающего завода и сортировочных станций, - отметил



губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - А с началом работы



единого регионального оператора в сентябре мы начнем внедрять



систему раздельного сбора мусора. Подобные пилотные проекты в нашем регионе уже



работают и достаточно эффективно.



Напомним,



что ввоз твердых коммунальных отходов в Ярославскую область из Москвы



осуществляется с 17 апреля до конца текущего года в рамках договора между ОАО



«Скоково» и ГУП г. Москвы «Экотехпром».



Сразу же



после того, как мусор из Москвы начали ввозить, была сформирована экспертная



группа, в которую вошли ученые, врачи, представители лабораторий, общественники



и журналисты. Задача рабочей группы - осуществлять мониторинг экологической



ситуации на полигоне «Скоково».