​В Ярославской области отпускают наркотические средства и психотропные вещества 23 аптечные организации, в том числе 6 негосударственных организаций. Из них 13 аптек расположены в моногородах и сельских населенных пунктах региона. В этом году отпуск неинвазивных лекарственных форм наркотических анальгетиков увеличился.



- Департамент здравоохранения провел анализ дополнительной потребности в наркотических лекарственных препаратах на территории области на 2018 год, - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Корзина. - Мы собрали скорректированные сведения о потребности в этих препаратах . Сейчас медицинские организации формируют заявки на наркотические лекарственные препараты для обеспечения федеральных и региональных льготников на 2019 год. По результатам проведенной работы для бесперебойного обеспечения граждан департамент направит дополнительную заявку на в Минпромторг России и произведет дополнительную закупку на II полугодие 2018 года.



Для бесперебойного обеспечения граждан обезболивающими лекарственными препаратами в конце 2017 года создан необходимый запас наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе «Трамадола». На сегодня на складе уполномоченной фармацевтической организации имеется достаточный запас препарата Трамадол. Именно об этом лекартстве шла речь на прямой линии Президента России, когда волонтер рассказала о том, что в Ярославской области от болевого шока умерла женщина, страдающая онкологическим заболеванием, и у бригады медиков, выехавших по вызову не оказалось необходимых обезболивающих препаратов. По этому обращению департамент здравоохранения сейчас ведет служебную проверку.



- Нам известно, что пациентка из Ростова и прикреплена была к Ростовской ЦРБ, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. - К сожалению, она скончалась. Произошло это в конце января этого года. Пациентке было 79 лет и она страдала тяжелой формой онкологии. Она получала все лекарственные препараты, в том числе и обезболивающие. Более того, незадолго до смерти ее осматривала бригада медиков, которые ввели ей необходимое обезболивающее средство. Тем не менее, сейчас мы начали служебную проверку.



По словам и.о. заведующего отделением, врача онколога высшей категории, Андрея Ганелина, люди, страдающие онкологией, не могут умереть от «болевого шока».



- Болевой шок, это вполне определенное состояние с определенным набором проявлений, при котором случается кома первой степени. Что в принципе не может быть. В случае с онкологией мы можем говорить о хроническом болевом синдроме. В этом случае, состояние было очень сложным и крайне запущенным. И это тоже надо учитывать.