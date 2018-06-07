​16 июня в обновленном музее «Космос» в



поселке Никульское пройдет программа «Космический пикник: время летать!»,



посвященная 55-летию полета Валентины Терешковой.



Праздник начнется в 11 часов. Организаторы



постарались создать для его участников атмосферу 60-х годов прошлого века,



когда Чайка, Валентина Терешкова, совершила свой полет. На творческой площадке



«Раскрась шестидесятые» можно будет добавить немного цвета в «исторические»



плакаты и открытки на космическую тему из фондов Ярославского



музея-заповедника. Викторина «Шестидесятые. Приметы времени» освежит в памяти



посетителей старшего поколения фильмы и книги, моду и музыку, споры физиков и



лириков, которые были так актуальны во времена их молодости.



В летнем ретрокинотеатре гостей ждет



просмотр кинохроники того времени. Она позволит сравнить, как изменилась



городская архитектура за полвека, вспомнить (или узнать), как одевались



ярославцы, каким был транспорт пять десятилетий назад.



Кроме того, подготовлен интерактивный



маршрут «Вперед, к звездам!». Тех, кто решит по нему пройти, ждут физические и



интеллектуальные испытания. Претендентам на звание космонавта предстоит вести



астрономические наблюдения, преодолевать полосу препятствий, вспоминать все,



что они знают о различных планетах Солнечной системы.



В музее также будут организованы фотозона,



мастер-классы и читальный зал, где можно познакомиться с газетами 1963 года



выпуска.



В праздничной концертной программе прозвучат



песни про космос и популярные мелодии 60-х годов.



Для удобства гостей 16 июня будут



организованы пассажирские перевозки двумя бесплатными автобусами:



Ярославль-Главный – поселок Никульское (музей «Космос»), Тутаев (Воскресенский



собор) – поселок Никульское (музей «Космос»).



Расписание: http://www.yarmp.yar.ru/prazdnichnaya-programma-kosmicheskij-piknik-vremya-letat-posvyashhennaya-55-letnemu-yubileyu-poleta-v-kosmos-v-v-tereshkovoj/.