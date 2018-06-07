​7 июня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественном вечере, посвященном 300-летию российской полиции.



– В истории правоохранительных органов много славных страниц, которыми можно и нужно гордиться. Службу здесь несут люди, для которых такие понятия, как честь, правда, справедливость, не пустые слова, – сказал Дмитрий Миронов. – Правительство Ярославской области со своей стороны сделает все возможное, чтобы обеспечить эффективную и результативную работу сотрудников полиции. Мы будем способствовать повышению технической оснащенности всех подразделений, совершенствованию кадровой работы. Власти региона и правоохранительные органы вместе решают задачу поддержания стабильности и порядка на территории области.



Особые слова благодарности Дмитрий Миронов адресовал ветеранам органов внутренних дел, отметив их принципиальность, самоотверженность и профессионализм.



В прошлом году УМВД России по Ярославской области показало хорошие результаты. Количество правонарушений уменьшилось на 3 процента, число тяжких и особо тяжких преступлений – более чем на 10 процентов. Число ДТП сократилось на 12 процентов, количество погибших в авариях – на 20.



Особо отличившимся на службе сотрудникам органов внутренних дел Дмитрий Миронов вручил грамоты и благодарности губернатора и ценные подарки.



Начальник УМВД России по Ярославской области Сергей Костенко зачитал поздравительный адрес от министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева. В нем, в частности, говорится:



«Позвольте поздравить вас с 300-летием российской полиции. Созданная Петром Первым в 1718 году, она прошла нелегкий путь развития и сегодня остается одной из главных опор государственной власти, основным инструментом обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. Личный состав органов внутренних дел как преемник славы предыдущих поколений сотрудников эффективно решает задачи по защите прав и законных интересов граждан, противодействию экстремизму и терроризму и другим криминальным угрозам. Наша деятельность основана на богатом практическом опыте, а уважительное отношение к историческому наследию является прочным фундаментом воспитания молодых полицейских. Благодарю за службу!».



Сергей Костенко вручил сотрудникам УМВД по Ярославской области ведомственные награды.