​С 7 по 12 июня в Ярославле проходит I Международный конкурс профессиональных вокалистов имени Л.В. Собинова. Участие в нем принимают вокалисты от 18 до 35 лет из 15 стран, в числе которых Армения, Германия, Израиль, Китай, Монголия, Нидерланды, США, Южная Корея. Россия представлена исполнителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Екатеринбурга, Симферополя, Краснодара, четыре конкурсанта из Ярославля и один из Рыбинска.



– Искусство и культура – это язык международный. Очень важно, чтобы то наследие, которое хранит наша земля, было доступно всему миру, – сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Мы гордимся тем, что в Ярославской области, где проведение масштабных музыкальных фестивалей и форумов давно стало неотъемлемой частью культурной жизни, родилось еще одно значимое музыкальное событие.



На конкурс, который будет проходить в три тура, поступило более 120 заявок от российских и зарубежных певцов, окончивших высшие или средние музыкальные учебные заведения или обучающихся в них. Победители получат звания лауреатов и денежные премии, также предусмотрены специальные призы. Осенью 2018 года финалисты выступят в гала-концерте на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.



В составе жюри – видные деятели музыкального искусства: народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, народный артист Грузии, почетный профессор Тбилисской консерватории Эльдар Гецадзе, солист Софийской оперы Бойко Цветанов (Болгария – Швейцария), народная артистка России, солистка Ярославской государственной филармонии Вера Добролюбова, народный артист России, профессор МГК имени П.И. Чайковского Анатолий Лошак.



– Мне очень нравится идея устроить этот конкурс не где-то рядом, например, в городе, где есть оперный театр, а именно на родине великого, потрясающего вокалиста Леонида Собинова – человека, которым гордится Россия и который имеет большую славу и известность за рубежом, – сказала председатель жюри Лариса Гергиева. – Именно конкурс, по моим понятиям, больше всего способствует тому, что интерес к творчеству того или иного певца не ослабевает.



В день открытия конкурса у входа в филармонию звучала фонограмма «Орфея русской сцены», у памятника великому певцу состоялось возложение цветов. В праздничном концерте участвовали солисты Академии молодых певцов Мариинского театра.



Кроме музыкальных прослушиваний, которые будут проходить ежедневно с 11 до 17 часов, в дни конкурса в Доме-музее Л.В. Собинова в формате круглого стола состоятся обсуждения научных выступлений, посвященных творчеству мэтра.



Торжественная церемония закрытия конкурса состоится в День России, 12 июня.



Справка



Учредитель конкурса – департамент культуры Ярославской области. Организатор конкурса – ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония».



Партнеры проекта: Академия молодых оперных певцов Мариинского театра, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова, детская школа искусств имени Л.В. Собинова.