​16 июня в Ярославской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 55-летию полета в космос Валентины Терешковой. Площадками празднования станет родина ярославской Чайки – поселок Никульское Тутаевского района, а также центр имени В.В. Терешковой, Волжская набережная и Стрелка в Ярославле.



Торжественные мероприятия начнутся с освящения храма святителя Николая Чудотворца в поселке Никульское. Руководство региона и Валентина Терешкова примут участие в церемонии открытия новой экспозиции в музее «Космос». На территории музея пройдет праздничная программа «Космический пикник: время летать!» – будут работать концертная площадка, летний ретрокинотеатр, арт-площадка «Космограффити». Гостям предложат пройти по интерактивному маршруту «Вперед, к звездам!», проявить себя на творческой площадке «Раскрась шестидесятые», посетить фотозону «Все в космонавты!».



В Ярославском планетарии к празднованию юбилея приурочена торжественная церемония награждения победителей областного конкурса творческих работ для детей и юношества «Мы – дети Галактики». Участие в нем приняли более 500 человек из всех муниципальных образований региона. Также в этот день здесь откроется выставка «Валентина Терешкова – путь к звездам», на которой будут представлены уникальные фотографии, подарки и личные вещи ярославской Чайки.



В 14.00 на верхнем ярусе Стрелки состоится молодежный флешмоб «Валентина-твист». Кроме того, в честь юбилея будут организованы показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, малой авиации и парашютистов. С 17.00 стартует танцевальная программа в сопровождении муниципального духового оркестра и эстрадного оркестра имени В. Павлушова с участием движения «Буги-вуги – Ярославль».



Продолжатся мероприятия на концертных площадках на Волжской набережной. Там будут звучать песни 60 – 70 годов XX века в исполнении творческих коллективов городских учреждений культуры.



В 21.00 на нижнем ярусе Стрелки начнется дискотека. Завершится праздник красочным салютом.