В Ярославском колледже сервиса и дизайна прошел отборочный этап регионального конкурса «Серебряная нить – 2018» в категории «Учащиеся профильных учебных заведений». В этом году у творческого соревнования юбилей – оно пройдет в 25-й раз.



– Департамент образования Ярославской области выступает соучредителем конкурса в категории «Учащиеся профильных учебных заведений», – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Наши студенты уже 18 лет выступают на «Серебряной нити» и показывают очень хорошие результаты как на региональном, так и на федеральном уровне.



Для участия в региональном конкурсе отобрали 10 работ, авторами которых являются студенты колледжей Ярославля, Ростова, Гаврилов-Яма, Рыбинска, Мышкина и Пошехонья. В «Серебряной нити» восемь категорий: помимо «Студентов», есть еще «Одежда для детей», «Портные-любители», «Икона стиля», «Профессионалы», «Исторический костюм», «Вязание» и «Специальные техники».



– На конкурс должен быть представлен законченный образ, – рассказала председатель отборочного этапа регионального конкурса «Серебряная нить» Ольга Козлова. – Это не просто модель одежды. Необходимо продумать все, начиная от названия, музыки и заканчивая аксессуарами, прической и макияжем модели.



Среди студентов, успешно прошедших отбор, третьекурсница Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий Дарья Таратынко.



– Очень люблю творчество, люблю шить. Учусь на модельера, поняла, что это мое призвание, – рассказала Дарья. – Вдохновляюсь фильмами, картинами, очень люблю фантастическую тематику. То, что шью, ношу сама, и подруги заказывают. Для меня главное, чтобы одежда была удобной. Моя последняя коллекция – «Охотник», в ней все вещи удобные, например, брюки из трикотажа: надел и пошел.



Источником вдохновения при создании конкурсных работ для Дарьи Таратынко стал фильм «Охотники за привидениями».



Региональный этап конкурса «Серебряная нить – 2018» пройдет 29 июня в КСК «Вознесенский». Начало – в 12.00.