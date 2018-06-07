​12 июня, в День России, в Ярославле пройдет ставший уже традиционным Кубок Советской площади по стритболу. Участие в нем примут около ста команд из разных регионов.



Состязания начнутся в 11 утра на четырех площадках перед зданием Правительства области. Победителей будут определять сразу в нескольких категориях, от юношей 2004 года рождения и младше до студентов.



Видеообращение к участникам турнира записала сборная России по баскетболу «3 на 3», которая 8 июня начинает борьбу за Кубок мира на Филиппинах. В ее составе в качестве играющего тренера выступает капитан ярославского «Буревестника» Илья Александров. Спортсмены пообещали привезти с этих соревнований специальный приз и подарить лучшему баскетболисту в самой младшей возрастной категории. В прошлом году победитель удостоился майки сборной России с автографами чемпионов мира.



Для участия в Кубке Советской площади необходимо отправить предварительную заявку на почту БК «Буревестник».



Организаторы мероприятия: Правительство области и мэрия Ярославля, спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга», региональная общественная организация «Федерация баскетбола», баскетбольный клуб «Буревестник» и ЯрГУ имени Демидова.