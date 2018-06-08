​Мусор – это ценный ресурс, для переработки которого необходимо привлекать инновационные технологии, считает председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева. Своим мнением по теме обращения с отходами она поделилась сегодня на Гражданском форуме, который уже в 16-й раз проходит в Ярославской области.



- Я считаю, что мусор – это ресурс, и если с ним правильно работать, он может стать достаточно ценным, как любое природное ископаемое, - сказала Альбина Дударева. - Половину фракций сегодня можно использовать вторично, перерабатывая и пополняя экономику страны. Металл можно прессовать, из пластика – делать малые формы для благоустройства, стекло идет в обратный оборот и в строительные материалы. Можно работать и с другими фракциями, которые содержатся в мусоре. А из остатков делается биологический грунт. С мусором надо работать тщательно, а не просто складировать его, как это делали на протяжении последних десятилетий.



Альбина Дударева подчеркивает, что природоохранные требования к инфраструктуре по обращению с отходами серьезно возросли, а многие объекты, которые принимают и складируют мусор, уже превратились в накопленный экологический ущерб.



- На мой взгляд, необходимо привлекать инновационные методы переработки мусора, привлекать технологов, изучать лучшие практики регионов и закрывать нелегальные свалки. Также Общественная палата России предлагает забрать все полигоны у бизнеса и отдать их в государственное управление. Мы считаем, что размещение отходов на полигонах – это не бизнес, а обеспечение нашей экологической безопасности.



По словам Альбины Дударевой, элементы современной системы обращения с отходами есть в Костромской и Московской областях.



- В Общественной палате мы также накапливаем библиотеку лучших практик по теме обращения с отходами. Сегодня на Гражданском форуме представители общественности из Ярославской области могут ознакомиться с этими практиками и начать применять их в своем регионе, - сказала Альбина Дударева.



Отметим, что сегодня на Гражданском форуме будет работать специальная секция, посвященная вопросам обращения с отходами.