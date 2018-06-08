​Член Совета Федерации от Ярославской области Игорь Каграманян поделился своими впечатлениями от участия в Гражданском форуме. Он проходит в регионе уже в 16-й раз. Сегодня его главная тема – «Социальные инновации как условие для развития гражданского общества».



- Гражданский форум – это очень значимое и важное мероприятие, - сказал Игорь Каграманян. – Взаимодействие государства, социально-ориентированных некоммерческих организаций и каждого гражданина исключительно важно для развития социальной сферы нашей страны. Мне сегодня было очень приятно видеть, что проекты Ярославской области конкурентоспособны на федеральном уровне и как лучшие региональные практики могут быть рекомендованы и для других субъектов. Это позволяет людям раскрыть себя, дополнительно включиться в помощь другим людям, ведь отличительной чертой нашего народа всегда были сострадание и благотворительность.



Игорь Каграманян отметил, что внедрение инновационных подходов в социальной сфере позволит улучшить качество предоставления услуг.



- А это касается каждого нашего гражданина, - подчеркнул Игорь Каграманян. – Все более активно участие некоммерческих организаций в работе по формированию здорового образа жизни. Волонтеры в лечебных учреждениях оказывают помощь в уходе за пациентами. Неоценим вклад общественных организаций в оказание паллиативной помощи. Мы в Совете Федерации видим, какие барьеры существуют в этой сфере, какие есть наработки – и это все выливается в законодательные инициативы. В частности, в последние годы приняты закон о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве, закон о концессионных соглашениях, закон об использовании информационных технологий и телемедицины в здравоохранении. Законодательно был определен статус некоммерческих организаций как оказывающих социальные услуги.