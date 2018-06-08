|В деревне Кузнечиха Ярославского района продолжается строительство некогда проблемного дома ЖК «Радужный». Сегодня на стройплощадке побывал директор регионального департамента строительства Виктор Неженец.
– Благодаря работе, проведенной Правительством области по поручению губернатора Дмитрия Миронова, был найден новый инвестор. В апреле компания «Стройгарант» приступила к работе, – рассказал Виктор Неженец. – Работы идут хорошими темпами. На стройплощадке ЖК «Радужный» находятся два строения – №16 и 17. В этом году будет достроен один 90-квартирный дом. По графику сдача объекта в декабре, но у нас есть договоренность с подрядчиком завершить процесс с опережением сроков – в сентябре.
В новом доме квартиры получит 51 участник долевого строительства ЖК «Радужный» из строений №16 и 17, а также 31 дольщик другого проблемного объекта в Ярославском районе – застройщика ООО «Версаль».
Директор компании «Стройгарант» Юрий Марченко подтвердил, что дом будет сдан раньше намеченного срока. Строительные работы идут с опережением графика. Продолжается устройство кровли: уже выставлена вся стропильная система и идет укладка черепичных листов.
– Недели через две-три эту работу завершим. Сегодня также ведутся монтаж перегородок и подготовительные мероприятия по прокладке коммуникаций, – рассказал Юрий Марченко. – Помещение для котельной уже готово, достаточно будет купить и установить котел. Серьезные работы предстоят по прокладке сетей водопровода и канализации, но и с ними за лето справимся.
Дом в ЖК «Радужный» – один из 14 долгостроев региона, запланированных к сдаче в этом году. Напомним, вчера в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Ярославская область была отмечена в числе субъектов РФ, где эффективно решается проблема обманутых дольщиков. В 2017 году при содействии Правительства региона введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решен вопрос 1264 участников долевого строительства. Как подчеркнул по итогам прямой линии губернатор Дмитрий Миронов, эта работа будет продолжена.
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