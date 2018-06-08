​В работе одной из секций XVI Гражданского форума в Ярославле приняла участие член экспертного совета Правительства РФ Светлана Маковецкая. Во время дискуссии она подняла тему передачи ряда функций государственных учреждений общественным организациям и призвала общественников бороться с бедностью.



– Важно, чтобы с бедностью боролось не только государство, но и объединения граждан. Это новый подход к социальным услугам, социальному обслуживанию, повышению качества жизни населения, – сказала Светлана Маковецкая. – Согласитесь, перед поколением «от 18 и старше» стоят очень сложные задачи. Люди должны улучшать демографическую ситуацию, рожать детей и одновременно увеличивать производительность труда в стране. Как вы понимаете, чтобы достичь этого, необходимо обеспечить ряд условий. А это гибкий рабочий график для мам с маленькими детьми, возможность пройти курсы повышения квалификации не до 32 лет, как у нас сейчас, а, например, в 42 года. Заниматься этой проблематикой как раз и должны некоммерческие организации.



Также Светлана Маковецкая коснулась темы передачи ряда функций от различных государственных учреждений социального профиля общественным организациям. Этот процесс, по словам эксперта, идет уже несколько лет, но требует расширения позиций по многим направлениям, особенно в части ухода и оказания помощи пожилым людям и инвалидам.



– Важно такого рода социальные услуги передавать на уровень НКО, – подчеркнула Светлана Маковецкая. – Допустим, у человека бабушку разбил инсульт, надо сидеть два с половиной месяца, а в это время как раз на предприятии сокращение. Вот для того, чтобы в такой период была возможность вызвать сиделку, важно, чтобы в государстве работали направленные на это общественные организации.