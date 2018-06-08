​Альфир Бакиров продолжит защищать интересы бизнесменов в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Его назначение на эту должность сегодня поддержали депутаты Ярославской областной Думы. Ранее кандидатура Бакирова получила поддержку профильного федерального омбудсмена.



– Я уже отработал в этой должности более пяти лет, увидел плюсы и минусы этой работы, – отметил Альфир Бакиров. – Плюс в том, что у предпринимателей появилась структура, куда в любое время можно обратиться и получить судебную, административную защиту, решить проблемы. И благодаря реализации указов Президента России мы ждем в ноябре принятия новых конкретных документов, которые откроют дополнительные возможности поддержки бизнеса. Например, это касается предоставления кредитов под меньшие проценты.



Обратиться к уполномоченному с жалобой или заявлением можно на личном приеме у омбудсмена или юристов, по почте или через сайт ombudsmen-yar.ru​.