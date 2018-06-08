​С 7 по 9 июня в Ярославле проходит окружной слет молодежных организаций профилактической направленности Центрального федерального округа. Основные темы обсуждения – профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде и развитие межведомственного взаимодействия. Организатор мероприятия – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике области.



– На площадке мероприятия специалисты из разных регионов могут обменяться опытом работы, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – При этом успех деятельности зависит не только от конкретных практик, но и от координации усилий всех профильных структур, и этому вопросу также будет уделено внимание.



Участниками слета стали представители органов исполнительной власти регионов ЦФО и муниципальных образований области, ответственные за реализацию государственной молодежной политики, сотрудники государственных и муниципальных учреждений молодежи, специалисты субъектов профилактической работы территориальных органов власти ЦФО, руководители, лидеры и волонтеры общественных молодежных организаций профилактической направленности.



В течение трех дней участникам слета предстоит совместно выявить угрозы и риски, влияющие на сохранение жизни, физическое, психологическое и социальное здоровье молодежи, проанализировать лучшие практики профилактической работы в рамках межведомственного взаимодействия и выработать подходы к формированию безопасной среды и здорового образа жизни. Среди тем: профилактика жестокого обращения с детьми и суицидов среди несовершеннолетних, безопасность медиасреды, важность семьи и традиционных ценностей, интеллектуально-творческая реализация молодежи, поддержка массового спорта.



– Замечательно, что есть такая традиция на Ярославской земле – проводить слеты молодежных организаций, – подчеркнул уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. – Важный вопрос перед нами поставлен по профилактике. С 2018 года мы с вами вступили в Десятилетие детства, где еще более глобальные задачи ставятся перед государством, обществом и, конечно, молодежью. Желаю участникам слета плодотворной работы!