​11 – 12 июня в Переславле-Залесском пройдет VI фестиваль клубов исторической реконструкции «День русской славы», посвященный дню рождения святого благоверного князя Александра Невского.



Фестиваль позволит гостям погрузиться в историю Руси XIII – XIV веков. Участники – клубы исторической реконструкции из Владимирской, Московской и Ярославской областей, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга – разместятся лагерем в историческом центре города.



На Красной площади у Спасо-Преображенского собора развернутся реконструированные сражения между русскими богатырями и воинами Золотой Орды. Также в программе фестиваля: лучный и суличный турниры, поединки и бугурт, мастер-классы и концерты фолк-групп. На площади будет работать большая стилизованная ярмарка. Гостей также ждут угощения, приготовленные по старинным княжеским рецептам.



11 июня в 18 часов у стен древнего Спасо-Преображенского собора пройдет интерактивная программа «Жизнь и подвиги князя Александра». Участие примут студия артистического фехтования «Волчий глаз» из Владимира, фолк-группа «Наваждение» из Коврова, фаер-команды и танцевальные коллективы.



Организаторы фестиваля: администрация города Переславля-Залесского, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, центр живой истории «Китеж-град», фонд Андрея Первозванного и программа «Александр Невский».