|11 – 12 июня в Переславле-Залесском пройдет VI фестиваль клубов исторической реконструкции «День русской славы», посвященный дню рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Фестиваль позволит гостям погрузиться в историю Руси XIII – XIV веков. Участники – клубы исторической реконструкции из Владимирской, Московской и Ярославской областей, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга – разместятся лагерем в историческом центре города.
На Красной площади у Спасо-Преображенского собора развернутся реконструированные сражения между русскими богатырями и воинами Золотой Орды. Также в программе фестиваля: лучный и суличный турниры, поединки и бугурт, мастер-классы и концерты фолк-групп. На площади будет работать большая стилизованная ярмарка. Гостей также ждут угощения, приготовленные по старинным княжеским рецептам.
11 июня в 18 часов у стен древнего Спасо-Преображенского собора пройдет интерактивная программа «Жизнь и подвиги князя Александра». Участие примут студия артистического фехтования «Волчий глаз» из Владимира, фолк-группа «Наваждение» из Коврова, фаер-команды и танцевальные коллективы.
Организаторы фестиваля: администрация города Переславля-Залесского, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, центр живой истории «Китеж-град», фонд Андрея Первозванного и программа «Александр Невский».
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