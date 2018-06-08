Делегация ПАО «НК «Роснефть» посетила Ярославскую область для обсуждения возможных направлений сотрудничества компании с региональными предприятиями и развития совместных инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности. Визит представителей холдинга в регион стал продолжением диалога губернатора Дмитрия Миронова с главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным – их встреча состоялась в апреле этого года.



– Для нас крайне важно, чтобы региональные производители и НК «Роснефть» выстраивали стратегическое сотрудничество и надежные партнерские отношения с учетом взаимных интересов, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Совместными усилиями мы решаем задачи по импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции, отвечающей высоким требованиям холдинга. Еще одним важным направлением работы мы видим развитие производственной кооперации путем реализации производственного потенциала малого и среднего бизнеса, внедрения программы «доращивания».



На площадке Тутаевского моторного завода региональные промышленные предприятия презентовали свои возможности, представили образцы продукции. В их числе – дизельная электростанция на базе отечественного двигателя для работы в условиях низких температур и станция в шумозащитном капоте ООО «Компания Дизель». ЗАО «НПО «Регулятор» показало образцы запорной арматуры, используемой на предприятиях нефтегазовой отрасли. Всего в выставке приняли участие 19 компаний.



Сотрудничество предприятий региона и ПАО «НК «Роснефть» обсудили на Координационном совете по производственной кооперации. На мероприятии собрались руководители инвестиционного блока Правительства области, департаментов холдинга, руководители более чем 60 промышленных предприятий. Представители ПАО «НК «Роснефть» ознакомили собравшихся с основными процессами проведения закупок, акцентировав внимание на прозрачности этой деятельности, представили информацию о долгосрочной и годовой потребности в той или иной продукции.



– Наша компания тесно сотрудничает с Ярославским регионом, – сказал заместитель начальника управления департамента планирования, автоматизации и эффективности ПАО «НК «Роснефть» Сергей Жигарев. – Продукцию нам поставляют «ОДК – Газовые турбины», компания «ПСМ», ООО «Центр обеспечения». «Роснефть» уделяет особое внимание развитию закупок у малого и среднего бизнеса. Мы активно работаем в этом направлении с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. При этом мы наращиваем долю отечественной продукции. По итогам 2017 года товары отечественного производства составили 90 процентов закупок компании.



Ярославские предприятия – участники совета презентовали свои планы по импортозамещению и выразили готовность поставлять компании энергетическое оборудование, специальную и строительную технику, спецодежду, ткани, каучуковые и резинотехнические изделия. АО «ОДК – Газовые турбины» поделилось опытом сотрудничества с холдингом, в основе которого – реализация программ по утилизации попутного нефтяного газа, энергообеспечению месторождений и транспортировке голубого топлива. Среди докладчиков на корсовете – представители ПАО «Ярославский судостроительный завод», ООО «Завод ПСМ», ООО «КЦК «Аронап», АО «Русские краски» и других предприятий.



Отдельное внимание было уделено презентации научно-технического потенциала и возможностей научно-технического партнерства в области промышленных инноваций ПАО «НК «Роснефть» с инновационными предприятиями, ведущими вузами Ярославской области и Центром трансфера фармтехнологий. Авторы инновационных проектов представили свои разработки. Сергей Кузнецов из научно-производственного центра «Бриг» предложил ПАО «НК «Роснефть» повысить эффективность хранения нефти и нефтепродуктов. Андрей Прищепов из ООО «Будущее энергетики» рассказал, как предприятия могут сэкономить на электроэнергии, внедрив его многоцелевую энергетическую систему.



Справка



​ПАО «НК Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая нефтегазовая корпорация мира. Компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий России.