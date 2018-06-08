​В Совете Федерации состоялась первая международная конференция по криптовалюте «Цифровая экономика в России. Нестандартные формы расчетов». О региональном опыте использования технологии блокчейн в Ярославской области рассказал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов.

– В настоящее время необходимо расширять направления развития инфраструктуры хранения и обработки данных. Блокчейн минимизирует фактические затраты как для бизнеса, так и для физических лиц, – отметил Михаил Городилов. – Идея технологии блокчейн максимально проста: это огромная база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства.

В настоящее время правовой статус криптовалют, ICO и майнинга в России не определен. В марте в Думу были внесены законопроекты, которые, как предполагается, будут регулировать этот новый рынок, а также определят понятия «цифровое право», «цифровые деньги» и другие термины в сфере цифровой экономики.

К диалогу о будущем криптовалют были привлечены не только российские эксперты, но и многочисленные иностранные гости. В конференции приняли участие свыше 20 представителей иностранных делегаций.

Основное преимущество блокчейна перед традиционными банковскими транзакциями – отсутствие посредников. Блокчейн не имеет центрального органа, поэтому транзакции проверяются всеми участниками системы. Это позволяет упростить процедуру и избавиться от посредников.

Михаил Городилов отметил, что по данному направлению региональный департамент активно взаимодействует с ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

– Наш университет нацелен на формирование в Ярославской области центра компетенций по технологиям распределенных реестров и создание соответствующей научной школы, – сказал ректор вуза Александр Русаков.

Популяризация технологии блокчейн среди студентов, преподавателей и сотрудников ЯрГУ происходит через вовлечение в использование рейтинговой системы (программы лояльности), основанной на криптотокенах. В опорном вузе реализуются такие проекты, как криптовалютный инвестиционный фонд «Rubus», разработка миксера для «Bitcoin Cash» и сервис рекомендаций для криптоинвесторов.

Международная конференция по криптовалюте организована Российской ассоциацией международного сотрудничества, АНО «Промсотрудничество» под патронатом временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития РФ.

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