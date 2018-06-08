​Вопросы формирования новой экологической политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 8 июня обсудили в ходе XVI Гражданского форума Ярославской области. В работе секции приняли участие эксперты из российских регионов, представители общественности, депутаты.



– Сегодня разрабатывается целый комплекс мероприятий в целях улучшения экологической обстановки на территории нашей области, – рассказал представитель департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Это контроль за состоянием воздуха, охрана водных объектов, защита лесных ресурсов, экологическое просвещение и работа по модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.



На базе департамента в настоящее время создается рабочая группа с участием представителей общественности, которая определит конкретные сроки для реализации программы по каждому из направлений. В частности, благодаря переходу к единому региональному оператору по обращению с ТКО будут модернизированы полигоны, построены мусоросортировочные станции, обустроены современные контейнерные площадки с раздельным сбором мусора, введена экологическая система транспортирования. Полигоны, не отвечающие требованиям, будут закрыты. Кроме того, предусмотрено строительство мусороперерабатывающего завода.



– Наша компания уже реализует пилотный проект по организации раздельного сбора отходов в Угличе и Дзержинском районе Ярославля. В дальнейшем мы планируем обустроить такие же современные контейнерные площадки по всей области, – сообщил заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. – В контейнеры собираются все полезные фракции, не засоренные пищевыми отходами, после чего направляются на дальнейшую сортировку.



Такая система позволяет уменьшить объем захоронения отходов на полигонах. Она давно зарекомендовала себя в Европе и развитых странах. Большое внимание «Хартия» уделяет также экологическому просвещению подрастающего поколения, организует в школах различные акции и конкурсы.



– Компания действительно пришла в регион с серьезными планами. Пожелание одно: плотно работать с профильными некоммерческими организациями, с руководителями ТСЖ, – сказал член Общественной палаты Анатолий Упадышев. – Всем вместе – с регоператором, Правительством области, населением – в рамках законодательства нам удастся сделать нашу родную Ярославскую область чистой. Вчера Президент заявил, что это государственная программа и в России будет построено порядка 283 мусороперерабатывающих заводов.



Напомним, накануне во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным был отмечен положительный опыт Ярославского региона в решении вопроса обращения с твердыми коммунальными отходами.



Участники секции форума также поддержали проводимую Правительством области работу по созданию эффективной региональной системы управления отходами при участии общественности и особенно внедрение раздельного сбора мусора. Отмечен и комплекс мер, принятых для ликвидации несанкционированных свалок в разных муниципальных районах.