​Компания «Хартия» запустила проект «Мобильный пункт приема сортируемых отходов». В Красноперекопском районе Ярославля первая акция была организована около дома №3 по улице Павлова.



Сотрудники компании на специализированном автомобиле осуществляли прием от населения четырех основных фракций твердых коммунальных отходов, подлежащих переработке: пластика, стекла, бумаги и металла. Кроме того, они рассказывали о том, почему раздельный сбор и вторичная переработка являются самыми безопасными способами обращения с мусором и дают возможность в разы сократить объемы захоронения на полигонах.



К примеру, 40 процентов добываемой нефти можно сэкономить путем пере6работки старых пластиковых отходов. Одна тонна макулатуры спасает 17 деревьев, а из 670 алюминиевых банок можно изготовить велосипед.



– Порядок должен быть во всем, и на контейнерных площадках тоже. Это забота о будущем, – подчеркнула участница акции пенсионерка Евдокия Антонова. – В юности мы собирали макулатуру и металлолом, и это было нормой. Сейчас все возвращается. Я с удовольствием буду использовать возможность раздельного сбора мусора. Всего-то и надо разобрать дома отходы на то, что можно переработать, и на то, что нельзя.



Жители района предложили более удобное для них место работы пункта – на контейнерной площадке у дома №5а. Теперь здесь еженедельно по пятницам с 17 до 18 часов будет осуществляться прием сортируемых отходов.



– Проект «Мобильный пункт приема сортируемых отходов» уже показал свою результативность, он удобен и для нас, и для населения, – отметила начальник коммерческой службы ООО «Хартия» Ирина Данилова. – В дальнейшем работа будет осуществляться по графику во всех районах города.



График работы мобильного пункта и адреса мест сбора сортируемых отходов можно уточнить по телефону диспетчерской службы (4852) 207-202, в офисе компании. Также информация будет опубликована на сайте ООО «Хартия» и в сети «Инстаграм».



– Организация системы раздельного сбора мусора – одно из основных направлений модернизации системы оборота твердых коммунальных отходов в нашем регионе, – подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – ООО «Хартия» уже успешно реализует проекты с элементами раздельного сбора мусора в Угличе, Дзержинском районе Ярославля, а теперь – и в Красноперекопском. Главное, помимо технического обеспечения, – наладить контакт жителями, подготовить их к переходу на раздельный сбор отходов. С 1 сентября региональный оператор ООО «Хартия» приступает к работе на всей территории области. К этому сроку планируется создать новую инфраструктуру сбора и вывоза мусора.