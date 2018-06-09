​В рамках



образовательной работы с жителями региона, организованной ООО «Хартия», в



ярославском детском саду №50 состоялось подведение итогов конкурса рисунков и



поделок «Сохраним природу вместе». Юные творцы были награждены дипломами и



ценными подарками.



– В



апреле, в Дни защиты окружающей среды, наша компания проводила для этих ребят



интерактивную игру-конкурс, направленную на экологическое просвещение, –



сообщил заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Каждый



из участников получил множество информации по правильному обращению с мусором.



Важно, что мы с раннего возраста прививаем подрастающему поколению эти знания.



детском саду №50 проводятся различные мероприятия экологической направленности



для ребят и их родителей. В этом году педколлектив начал сотрудничество в этой



сфере с ООО «Хартия».



–



Успешно прошел благотворительный экологический проект «Крышечки добра», цель



которого – сделать мир чище и помочь детям-сиротам, – рассказала воспитатель



Елена Коршунова. – Сегодня дети передали организаторам собранные крышечки.



Также мы проводили экологические тематические игры с ребятами, конкурс рисунков



и поделок «Сохраним природу вместе». Экологическое воспитание очень важно, ведь



мы формируем у детей представление о том, что человек – часть природы, и он



должен ее беречь, охранять и защищать.



Как



сообщил начальник отдела оборота ТКО департамента охраны окружающей среды и



природопользования Ярославской области Артем Назаров, сегодня в регионе



реализуется целый ряд проектов, направленных на переформатирование восприятия



гражданами проблемы сбора, утилизации и переработки отходов.



–



Просветительская работа по вопросам экологии, особенно с молодежью, очень



важна, – подчеркнул он. – В частности, необходимо с детства объяснять важность



раздельного сбора мусора. Ребята должны знать, что такой подход позволяет



уменьшить объемы захоронения отходов на полигонах, способствует сбережению



природных ресурсов, повышает экологическую безопасность территорий.