|В рамках
образовательной работы с жителями региона, организованной ООО «Хартия», в
ярославском детском саду №50 состоялось подведение итогов конкурса рисунков и
поделок «Сохраним природу вместе». Юные творцы были награждены дипломами и
ценными подарками.
– В
апреле, в Дни защиты окружающей среды, наша компания проводила для этих ребят
интерактивную игру-конкурс, направленную на экологическое просвещение, –
сообщил заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Каждый
из участников получил множество информации по правильному обращению с мусором.
Важно, что мы с раннего возраста прививаем подрастающему поколению эти знания.
детском саду №50 проводятся различные мероприятия экологической направленности
для ребят и их родителей. В этом году педколлектив начал сотрудничество в этой
сфере с ООО «Хартия».
–
Успешно прошел благотворительный экологический проект «Крышечки добра», цель
которого – сделать мир чище и помочь детям-сиротам, – рассказала воспитатель
Елена Коршунова. – Сегодня дети передали организаторам собранные крышечки.
Также мы проводили экологические тематические игры с ребятами, конкурс рисунков
и поделок «Сохраним природу вместе». Экологическое воспитание очень важно, ведь
мы формируем у детей представление о том, что человек – часть природы, и он
должен ее беречь, охранять и защищать.
Как
сообщил начальник отдела оборота ТКО департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области Артем Назаров, сегодня в регионе
реализуется целый ряд проектов, направленных на переформатирование восприятия
гражданами проблемы сбора, утилизации и переработки отходов.
–
Просветительская работа по вопросам экологии, особенно с молодежью, очень
важна, – подчеркнул он. – В частности, необходимо с детства объяснять важность
раздельного сбора мусора. Ребята должны знать, что такой подход позволяет
уменьшить объемы захоронения отходов на полигонах, способствует сбережению
природных ресурсов, повышает экологическую безопасность территорий.
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