​Собирать валежник для собственных нужд

жители региона смогут с 1 января 2019 года.

– До этого момента заготовка валежника

запрещена, – подчеркнул старший государственный лесной инспектор Ярославской

области Александр Гулящих. – В соответствии с КоАП РФ ответственность за данное

нарушение – штраф до 700 тысяч рублей.

Он добавил, что при заготовке и сборе

валежника граждане обязаны будут соблюдать правила пожарной и санитарной

безопасности.

– Все виды деятельности на лесных участках

строго регламентированы в соответствии с лесным законодательством, – сказал

Александр Гулящих. – Сейчас идет разработка правил сбора и заготовки валежника,

чтобы к моменту начала действия закона эффективно осуществлять контроль за этим

процессом.

Как пояснил директор ГКУ ЯО «Ярославское

лесничество» Алексей Федотов, валежник – это мертвые деревья, лежащие на земле,

не имеющие хвои, листвы и мелких сучьев. Древесина у этих деревьев потеряла

свои технические качества и подвергается гниению, следовательно, может

использоваться только в качестве топлива или удобрения.

– Другие деревья – сухостойные, свежий

ветровал и бурелом, ранее спиленные или оказавшиеся на земле неестественным

путем – не могут считаться валежником, – отметил Алексей Федотов. – То есть

ценная деловая древесина, лежащая на земле, – это не валежник. Также следует

помнить, что осуществлять заготовку и сбор недревесных продуктов леса граждане

смогут лишь для собственных нужд. Заготовка и сбор валежника юридическими

лицами, а также гражданами с целью продажи запрещены.

Закон о валежнике в первую очередь

принимался для удовлетворения потребностей местного населения в древесине для

отопления жилья, а также для наведения порядка в лесах вокруг населенных

пунктов.

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