​Собирать валежник для собственных нужд



жители региона смогут с 1 января 2019 года.



– До этого момента заготовка валежника



запрещена, – подчеркнул старший государственный лесной инспектор Ярославской



области Александр Гулящих. – В соответствии с КоАП РФ ответственность за данное



нарушение – штраф до 700 тысяч рублей.



Он добавил, что при заготовке и сборе



валежника граждане обязаны будут соблюдать правила пожарной и санитарной



безопасности.



– Все виды деятельности на лесных участках



строго регламентированы в соответствии с лесным законодательством, – сказал



Александр Гулящих. – Сейчас идет разработка правил сбора и заготовки валежника,



чтобы к моменту начала действия закона эффективно осуществлять контроль за этим



процессом.



Как пояснил директор ГКУ ЯО «Ярославское



лесничество» Алексей Федотов, валежник – это мертвые деревья, лежащие на земле,



не имеющие хвои, листвы и мелких сучьев. Древесина у этих деревьев потеряла



свои технические качества и подвергается гниению, следовательно, может



использоваться только в качестве топлива или удобрения.



– Другие деревья – сухостойные, свежий



ветровал и бурелом, ранее спиленные или оказавшиеся на земле неестественным



путем – не могут считаться валежником, – отметил Алексей Федотов. – То есть



ценная деловая древесина, лежащая на земле, – это не валежник. Также следует



помнить, что осуществлять заготовку и сбор недревесных продуктов леса граждане



смогут лишь для собственных нужд. Заготовка и сбор валежника юридическими



лицами, а также гражданами с целью продажи запрещены.



Закон о валежнике в первую очередь



принимался для удовлетворения потребностей местного населения в древесине для



отопления жилья, а также для наведения порядка в лесах вокруг населенных



пунктов.