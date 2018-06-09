|Собирать валежник для собственных нужд
жители региона смогут с 1 января 2019 года.
– До этого момента заготовка валежника
запрещена, – подчеркнул старший государственный лесной инспектор Ярославской
области Александр Гулящих. – В соответствии с КоАП РФ ответственность за данное
нарушение – штраф до 700 тысяч рублей.
Он добавил, что при заготовке и сборе
валежника граждане обязаны будут соблюдать правила пожарной и санитарной
безопасности.
– Все виды деятельности на лесных участках
строго регламентированы в соответствии с лесным законодательством, – сказал
Александр Гулящих. – Сейчас идет разработка правил сбора и заготовки валежника,
чтобы к моменту начала действия закона эффективно осуществлять контроль за этим
процессом.
Как пояснил директор ГКУ ЯО «Ярославское
лесничество» Алексей Федотов, валежник – это мертвые деревья, лежащие на земле,
не имеющие хвои, листвы и мелких сучьев. Древесина у этих деревьев потеряла
свои технические качества и подвергается гниению, следовательно, может
использоваться только в качестве топлива или удобрения.
– Другие деревья – сухостойные, свежий
ветровал и бурелом, ранее спиленные или оказавшиеся на земле неестественным
путем – не могут считаться валежником, – отметил Алексей Федотов. – То есть
ценная деловая древесина, лежащая на земле, – это не валежник. Также следует
помнить, что осуществлять заготовку и сбор недревесных продуктов леса граждане
смогут лишь для собственных нужд. Заготовка и сбор валежника юридическими
лицами, а также гражданами с целью продажи запрещены.
Закон о валежнике в первую очередь
принимался для удовлетворения потребностей местного населения в древесине для
отопления жилья, а также для наведения порядка в лесах вокруг населенных
пунктов.
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