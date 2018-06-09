​12 июня ярославцы вместе с жителями всей страны отметят День России. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах и городских округах.



В областном центре одной из основных площадок станет Первомайский бульвар, который ровно в полдень на три часа превратится в «Бульвар России». Здесь будут организованы тематические площадки: творческие, спортивные, интеллектуальные, игровые. Взрослые и дети смогут поучаствовать в русских народных играх, в частности в лапте, проявить себя в исторических пятнашках и музыкальной викторине. Любителям прикладного творчества понравятся мастер-классы по изготовлению различных подарков своими руками, а тем, кто решится принять участие в квесте «Современная Россия», придется вспомнить достижения общественно-политических деятелей страны.



В 17.00 на сцене у Концертно-зрелищного центра начнется праздничная программа с участием ведущих творческих коллективов города. В 18.00 все желающие смогут принять участие в тематическом флешмобе у парка Тысячелетия Ярославля: организаторы предложат выстроиться, образовав слово «Россия».



С 19.00 до 21.00 здесь же пройдет фестиваль «Ярославские гулянья». В нем примут участие ансамбли танца «Асса» и «Ритмы гор», коллективы «Созвездие», «Польские квяты», «Криница» и другие.



С девяти вечера начнется выступление молодежных кавер-групп «Империя», «Лишний повод», «ХБС». В их исполнении прозвучат многие популярные современные песни.



Заключительным аккордом в 23.00 станет зажжение огней на колесе обозрения.



Концертные площадки в этот день также будут работать у домов культуры во всех районах города.