​Победителями регионального смотра-конкурса



«За равные возможности» по итогам работы за 2017 год признаны 11 предприятий и



учреждений, применяющих труд людей с ограниченными возможностями.



Первое место конкурсная комиссия присудила



Ярославскому областному центру творческой реабилитации инвалидов, ООО



«Производственная компания «Ярославич», ЗАО «Санаторий имени Воровского» и ООО



«Дельта».



В числе победителей также ООО



«Верхневолжское электроизделие», гаврилов-ямский комплексный центр социального



обслуживания «Ветеран», ЗАО «Швейная фабрика», ярославский завод «Красный



маяк», ООО «Аппарель-Полиграфия», Ростовская ЦРБ и ООО «Аграрник».



Конкурс проводится с 2003 года в



соответствии с постановлением губернатора. Цель – активизация работы



предприятий региона по обеспечению гарантий трудовой занятости инвалидов,



улучшению организации и условий их труда и созданию для них равных с другими



гражданами возможностей для занятия полезной деятельностью, приносящей доход.



Победители конкурса будут отмечены дипломами



и денежными премиями, предусмотренными государственной программой «Социальная



поддержка населения Ярославской области» на 2014 – 2020 годы.