|Победителями регионального смотра-конкурса
«За равные возможности» по итогам работы за 2017 год признаны 11 предприятий и
учреждений, применяющих труд людей с ограниченными возможностями.
Первое место конкурсная комиссия присудила
Ярославскому областному центру творческой реабилитации инвалидов, ООО
«Производственная компания «Ярославич», ЗАО «Санаторий имени Воровского» и ООО
«Дельта».
В числе победителей также ООО
«Верхневолжское электроизделие», гаврилов-ямский комплексный центр социального
обслуживания «Ветеран», ЗАО «Швейная фабрика», ярославский завод «Красный
маяк», ООО «Аппарель-Полиграфия», Ростовская ЦРБ и ООО «Аграрник».
Конкурс проводится с 2003 года в
соответствии с постановлением губернатора. Цель – активизация работы
предприятий региона по обеспечению гарантий трудовой занятости инвалидов,
улучшению организации и условий их труда и созданию для них равных с другими
гражданами возможностей для занятия полезной деятельностью, приносящей доход.
Победители конкурса будут отмечены дипломами
и денежными премиями, предусмотренными государственной программой «Социальная
поддержка населения Ярославской области» на 2014 – 2020 годы.
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