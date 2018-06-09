​Победителями регионального смотра-конкурса

«За равные возможности» по итогам работы за 2017 год признаны 11 предприятий и

учреждений, применяющих труд людей с ограниченными возможностями.

Первое место конкурсная комиссия присудила

Ярославскому областному центру творческой реабилитации инвалидов, ООО

«Производственная компания «Ярославич», ЗАО «Санаторий имени Воровского» и ООО

«Дельта».

В числе победителей также ООО

«Верхневолжское электроизделие», гаврилов-ямский комплексный центр социального

обслуживания «Ветеран», ЗАО «Швейная фабрика», ярославский завод «Красный

маяк», ООО «Аппарель-Полиграфия», Ростовская ЦРБ и ООО «Аграрник».

Конкурс проводится с 2003 года в

соответствии с постановлением губернатора. Цель – активизация работы

предприятий региона по обеспечению гарантий трудовой занятости инвалидов,

улучшению организации и условий их труда и созданию для них равных с другими

гражданами возможностей для занятия полезной деятельностью, приносящей доход.

Победители конкурса будут отмечены дипломами

и денежными премиями, предусмотренными государственной программой «Социальная

поддержка населения Ярославской области» на 2014 – 2020 годы. 

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