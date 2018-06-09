|Уважаемые работники здравоохранения Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Следуя благородному призванию, отдавая ему силы и душу, вы оказываете людям бесценную поддержку. Результатом вашего самоотверженного труда является сохраненное здоровье граждан, сбереженные человеческие жизни.
В региональной медицине трудятся глубоко преданные своему делу профессионалы. Сотрудники ярославских больниц и поликлиник достойно несут свою миссию, заслужив признание и искреннюю благодарность земляков.
Сегодня, воплощая ключевое направление социальной политики, вы поднимаете на новый уровень качество, повышаете доступность для населения современной высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечиваете развитие здравоохранения Ярославской области.
Желаю вам неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении гуманистическим идеалам!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
13:30
20 просмотров
2018.06.09 В прошлом году в туристических соревнованиях, профильных и тематических сменах приняли участие 36 тысяч юных жителей региона2018.06.09 11 июня в Гаврилов-Яме пройдет историческая реконструкция спортивного матча 1914 года2018.06.09 Началась реконструкция моста через реку Касть2018.06.09 Победителей областного конкурса «Мы – дети Галактики» наградит Валентина Терешкова2018.06.09 Победителями областного конкурса «За равные возможности» стали 11 предприятий и учреждений