​Уважаемые работники здравоохранения Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Следуя благородному призванию, отдавая ему силы и душу, вы оказываете людям бесценную поддержку. Результатом вашего самоотверженного труда является сохраненное здоровье граждан, сбереженные человеческие жизни.



В региональной медицине трудятся глубоко преданные своему делу профессионалы. Сотрудники ярославских больниц и поликлиник достойно несут свою миссию, заслужив признание и искреннюю благодарность земляков.



Сегодня, воплощая ключевое направление социальной политики, вы поднимаете на новый уровень качество, повышаете доступность для населения современной высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечиваете развитие здравоохранения Ярославской области.



Желаю вам неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении гуманистическим идеалам!



​Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов