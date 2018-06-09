​16 июня в Ярославской области пройдет празднование знаменательного для всей страны события – 55-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.



В рамках масштабной программы в культурно-просветительском центре имени знаменитой землячки состоится торжественное мероприятие «Выше звезд», в которое включены концерт детских творческих коллективов, запуск шаров, юбилейная выставка и демонстрация видеороликов космической тематики.



В этот день Ярославский планетарий посетит самый почетный гость праздника – командир космического корабля «Восток-6», совершивший пилотируемый одиночный полет, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Вместе с ней прибудут общественные и государственные деятели из разных стран, летчики-космонавты, ученые, деятели культуры.



Валентина Терешкова пожелала лично вручить награды талантливым ребятам – победителям областного конкурса творческих работ для детей и юношества «Мы – дети Галактики». Торжественная церемония пройдет в Звездном зале культурно-просветительского центра. На куполе продемонстрируют анимационный фильм «Наша Чайка», прозвучат видеопоздравления конкурсантов из других городов, ребята примут участие в интерактивной познавательно-развлекательной программе.



Всем авторам творческих работ – а на конкурс поступило более 500 заявок – будут вручены сертификаты на посещение культурно-просветительского центра, а победителей ждет особый подарок – поездка в Звездный городок.