|Началась реконструкция моста через реку Касть у деревни Стройково.
С просьбой помочь с ремонтом объекта к губернатору Дмитрию Миронову во время личного приема в мае от имени жителей района обратился фермер Илья Титов. Глава региона обещал поддержку. Сейчас рабочие уже приступили к строительству временного объезда. Как только оно будет завершено, начнется демонтаж аварийного сооружения, затем возведение нового. Сдать объект планируется этой осенью.
– Здесь будет построен новый мост протяженностью 53 метра. Вместе с подходами длина сооружения составит 200 метров. Также будут обустроены два пешеходных перехода, – рассказал заместитель директора Ярдорслужбы Сергей Власов.
Реконструкция моста включена в целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области».
– Меньше месяца назад я обратился к губернатору с просьбой о помощи, и вот уже идут работы. Спасибо большое главе региона за столь оперативную реакцию и помощь! – сказал Илья Титов. – Пользоваться старым мостом было очень опасно. Каждый раз проезд техники грозил обернуться бедой. Просадка моста видна была даже невооруженным глазом.
Между тем разрушавшийся мост был единственной связью нескольких деревень с другими населенными пунктами и районным центром.
По словам представителей подрядной организации, общая стоимость проекта – около 40 миллионов рублей.
– Срок окончания работ по контракту – октябрь этого года. Времени у нас не так много, но сделаем все, чтобы сдать объект вовремя, – пообещал генеральный директор компании-подрядчика Ярослав Овчаров.
Справка
В планах на 2018 год – ремонт 190 километров дорог, 140 из которых – муниципального значения, остальные – регионального. На эти цели из областного дорожного фонда будет направлено более 5,9 миллиарда рублей. Финансовая помощь федерального бюджета остается на уровне прошлого года и составляет 1,281 миллиарда.
На строительство и реконструкцию дорог и мостов в области направлено 577,865 миллиона рублей, из них 364 миллиона – из федерального бюджета. За счет данных средств запланировано строительство 3,6 километра дорог и 168 погонных метров мостов областной и муниципальной собственности.
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