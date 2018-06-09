​11 июня в Гаврилов-Яме пройдет историческая реконструкция спортивного матча 1914 года – встречи между командами «Чайка» (рабочие Локаловской льноткацкой мануфактуры) и «Железнодорожный клуб футболистов» (рабочие Ярославской железной дороги). Игра состоится на первом в российской провинции профессиональном стадионе, построенном английскими инженерами в 1912 году.



– Формат исторической реконструкции становится эффективным инструментом создания культурных и туристических событий, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Участниками ретроспективы станут все гости праздника. Это замечательная возможность получить новые интересные впечатления, почувствовать себя частью истории.



В день игры будет воссоздана атмосфера городской жизни начала XX века. В парке дамы и кавалеры в нарядах той эпохи устроят «Кустодиевские гулянья», будут танцевать вальс под духовой оркестр. Запланированы бега борзых собак, народные игры – лапта, городки, вышибалы, пятнашки, веревочка, а также разнообразные мастер-классы.



Кроме того, гости праздника смогут оценить новый туристический маршрут «На родину российского футбола». Для полноты впечатлений организаторы предлагают всем желающим прийти на матч в стилизованных костюмах, отражающих эпоху.



Футбольные баталии организаторам удалось восстановить по публикациям газеты «Гудок», фиксировавшей спортивную жизнь области и района того времени. Особое внимание издание уделяло играм «Чайки» – одной из самых популярных команд эпохи. За нее будут выступать ветераны местных футбольных клубов, а за «железнодорожников» сыграют ветераны команды «Шинник».



Футболисты «Чайки» будут одеты в точную копию формы команды тех времен, их соперники – в один из комплектов формы клуба прошлых лет.