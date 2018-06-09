​Новые направления в сфере активного отдыха обсудили на заседании Координационного совета по развитию детского туризма в Ярославской области.



– В регионе в прошлом году в туристических соревнованиях, профильных и тематических туристско-краеведческих сменах приняли участие почти 36 тысяч ребят, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Наша задача – создать все условия для того, чтобы детский туризм развивался, оставаясь интересным, познавательным и безопасным.



Директор Ярославского центра детского и юношеского туризма и экскурсий Александра Логинова рассказала о формах, в которых реализуются программы детского активного туризма. Одна из них – непередвижные профильные палаточные лагеря. В их числе – «72-й туристический слет» и слет отрядов правоохранительной направленности «Служить Отечеству – честь имею!», традиционно собирающие большое число участников. На заседании совета были рассмотрены вопросы совершенствования условий для проведения таких мероприятий, обсуждалась возможность организации стационарной площадки для детских лагерей палаточного типа в Борисоглебском районе.



Еще одно направление активного детского туризма – походы, причем не только по Ярославской области. Ребята побывали в Крыму, Карелии, Алтайском крае. И если в 2015 году количество юных путешественников, участвовавших в походах продолжительностью не менее двух дней, составило 1846 человек, то в 2017-м – 4173.



Большое число детей собирают областные массовые туристические мероприятия: соревнования по спортивному туризму «Зима» и «Золотая осень», соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник» и фестиваль команд образовательных организаций региона «Школа безопасности», который проводится совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области.



Опытом организации массовых детско-юношеских туристических мероприятий на заседании корсовета поделилась начальник управления образования Ростовского муниципального района Лариса Груданова. Здесь удачно работают такие проекты, как «Русский азимут» – массовые соревнования по спортивному ориентированию, военно-патриотическая акция «Русь» – лыжный пробег, летние туристические слеты.