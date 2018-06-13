​На Волжской набережной в районе дворца спорта «Полет» в Рыбинске завершаются работы по берегоукреплению. Уже выполнен монтаж свайного поля, проведена подготовка к укладке плит. За мемориалом «Огонь славы» установлена очистная система для ливневых, талых и производственных вод. Строительство ведется по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». По словам рабочих, они могли бы сдать объект и раньше, но помешали погодные условия: высокий уровень воды в паводковый период не позволил использовать тяжелую технику на берегу.



– Берегоукрепление – важнейшая для Рыбинска задача, – отметил глава города Денис Добряков. – Ремонт этого участка был начат в 2017 году. Работа подрядчика на данный момент нареканий не вызывает. Строительство вступило в завершающую стадию. Однако негативным гидродинамическим воздействиям в результате сбросов Рыбинской ГЭС подвержен и другой участок – от Волжского моста до Стрелки, где сходятся Волга и Черемуха. Здесь также необходимо строительство берегоукрепительного сооружения. Сейчас идет обоснование включения Рыбинска в программу на последующие годы.



Одновременно с берегоукреплением здесь проводятся работы по благоустройству набережной. Эта территория включена в губернаторскую программу «Решаем вместе!». На участке от обелиска до спорткомплекса уже заасфальтирована пешеходная дорожка, установлено освещение, выполнена планировка газонов, сделана смотровая площадка. Для спуска со среднего на нижний ярус решено установить дополнительные лестницы, а также обустроить пологую асфальтовую дорожку.



– Во время проведения работ стало ясно, что нужны дополнительные спуски с верхнего яруса набережной на средний. Было принято решение об установке еще двух лестниц, шириной шесть и три метра, и об оборудовании спуска для колясок, велосипедов, роликов, – сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – Это сделает зону отдыха еще более удобной и комфортной и позволит сохранить озеленение.



Каркас одной лестницы уже готов, рабочие приступили к заливке бетона. Вторая расположится сразу за дворцом спорта. Сформирована и засыпана гравием дорожка.



Фото: Пресс-служба администрации города Рыбинска