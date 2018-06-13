​Завершен первый этап инженерно-геологических изысканий в месте залегания так называемых «зеленых масел». На территории бывшего сажевого завода в районе Юбилейного моста в Ярославле проведено шурфирование грунта.



Целью исследования, которое проводит подрядная организация ООО «Геокомплекс», является оценка накопленного экологического вреда от залегания в этом месте опасных нефтеотходов. Специалистам предстоит выяснить глубину проникновения ядовитых веществ и их объем. Для этого было осуществлено бурение шести скважин на глубину не менее 50 метров каждая.



– Грунт с нефтепродуктами был извлечен из скважин и направлен в лабораторию для анализа. В данный момент специалистами ООО «Геокомплекс» готовится отчет, включающий информацию о глубине и характере проникновения «зеленых масел» в почву и грунтовые воды, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Исследование станет основой для разработки и реализации проекта по утилизации «зеленых масел» и рекультивации данной территории.



Инженерно-геологические изыскания и предпроектные работы проводятся в рамках соглашения, достигнутого между Правительством области и корпорацией «ГазЭнергоСтрой» на Петербургском международном экономическом форуме. Документ был подписан главой региона Дмитрием Мироновым и президентом компании Сергеем Черниным.



– «ГазЭнергоСтрой» имеет значительный опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. В рамках соглашения у региона появилась возможность решения многолетней проблемы по утилизации опасных отходов – продуктов переработки сажи, так называемых «зеленых масел», – рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Мы рассчитываем, что на основе проведенных изысканий мы найдем оптимальное как в экологическом, так и в экономическом плане решение проблемы.



Расчеты объема работ по утилизации «зеленых масел» и их стоимости будут сделаны по завершении исследования. По словам Романа Колесова, прорабатывается вопрос включения ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда на окружающую среду.



Кроме того, объект накопленного экологического вреда «зеленые масла» включен в паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».