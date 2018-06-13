​В регионе продолжается контроль за использованием особо охраняемых природных территорий. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и сотрудники Рыбинского лесничества выехали в очередной рейд. Они посетили памятник природы – парковый лес «Высоковский бор».



– В ходе рейда был выявлен и пресечен факт проезда и расположения на особо охраняемой природной территории легковых транспортных средств. Согласно действующему законодательству это является нарушением, так как негативно влияет на природный комплекс территории, – рассказал председатель комитета государственного надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории автовладельцы привлечены к административной ответственности. Согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях они должны будут заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей на каждого нарушителя.



По словам Владимира Сафонова, всего в настоящее время в регионе зарегистрировано 380 особо охраняемых природных территорий, 366 из них – регионального значения.



Для предотвращения правонарушений на границах памятников природы установлены специальные информационные таблички с указанием статуса местности и перечня ограничений, действующих на ней.



Справка



В соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников, национальных и природных парков, государственных заказников, а также памятников природы влечет конфискацию орудий совершения правонарушений и продукции незаконного природопользования и наложение административного штрафа: на граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, на юридических – от трехсот до пятисот тысяч рублей.