​Уже к концу этого года жители региона получат возможность принимать пакет цифровых телеканалов второго мультиплекса. В него входят СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «Муз-ТВ».



Десять программ телеканалов первого мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Петербург – 5 канал», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ТВ Центр», ОТР) уже доступны в отличном качестве на территории всей области.



– Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения в целом как во всем мире, так и в нашем регионе. Оно приходит на смену аналоговому телевещанию, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука, требуя при этом большего частотного ресурса.



По словам Екатерины Троицкой, цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом зрителям не приходится вносить абонентскую плату за телепросмотр в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов.



Аналоговое телевидение будет вытесняться цифровым постепенно. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2018 годы». Результатом должен стать прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы во всех населенных пунктах России.



В Ярославской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС – Ярославский ОРТПЦ.



– Цифровое телевещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Ярославия», – рассказал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.



Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона. Для телевизоров старого образца потребуется установить специальную цифровую приставку.