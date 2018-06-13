​12 июня, в День России, в деревне Лопатино Некоузского района прошли традиционные мероприятия, посвященные 780-летию со дня Ситской битвы.



Праздник начался с молебна по погибшим в битве воинам у часовни святого Георгия Владимирского в деревне Юрьевское. Затем состоялся крестный ход с участием епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина.



Официальное открытие мероприятия состоялось в Лопатине у памятной стелы, установленной в 1980 году. Участие в нем приняли глава района Сергей Некрутов, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, Герой России Алексей Чагин и другие почетные гости.



Одной из самых зрелищных частей развлекательной программы стала костюмированная реконструкция сцен Ситского сражения в исполнении тверского военно-патриотического клуба «Дружина».



С концертными номерами выступили также творческие коллективы района и ансамбль русской песни «Карусель» из Рыбинска.



Для всех гостей работали творческие мастерские «Ремесленная слобода», где любой желающий мог научиться резьбе по дереву, росписи на камнях, плетению, лепке, кузнечному делу. Для молодежи была организована военно-патриотическая игра «Один в поле не воин».



Кульминацией праздничного вечера стал фестиваль-концерт под открытым небом «Сить-2018», который прошел в парке села Новый Некоуз. Со сцены прозвучали песни и стихи, посвященные знаменитому историческому событию.