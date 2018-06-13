|В Ярославле продолжается обсуждение проекта объединения четырех лечебных учреждений города в одно юридическое лицо. Планируется, что на базе клинической больницы №1 будет создан холдинг, куда войдут ДКБ №1, КБ №5 и поликлиника №2. Объединение позволит повысить качество обслуживания пациентов, расширить список узких специалистов, создать клинико-диагностические центры с современным оборудованием.
В дальнейшем планируется полностью перевести поликлинику пятой больницы на площади больницы №1, сохраняя все участки и врачей. Стационар же будет разделен: терапия переедет в КБ №1, а невралгия, реабилитация и хирургия – в госпиталь ветеранов.
Как подчеркнул заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев, всем врачам больницы №5 будут предложены рабочие места.
– Здесь трудятся высококлассные специалисты, и каждому из них будет предложена работа, – сказал он.
Больница №5 была открыта в декабре 1984 года. Сейчас в ее структуре – стационар на 85 коек, поликлиника на 200 посещений в день, дневной стационар при поликлинике, физиотерапевтическое отделение, а также диагностические службы. 65 процентов врачей и 70 процентов медицинских сестер имеют высшую и первую квалификационные категории.
– Любая реорганизация – всегда волнение для коллектива. Но мы уверены, что департамент здравоохранения сделает все возможное, чтобы четко построить всю систему, – отметила и. о. главного врача КБ №5 Елена Коротова. – Наша больница славится своими кадрами, мы сможем быть полезными в новых условиях и продолжать оказывать качественную медицинскую помощь пациентам.
– Мы будем и дальше вести своих пациентов, прикрепленных к лечебному учреждению. Волнений и опасений здесь не должно быть, – говорит заведующая поликлиникой КБ №5 Татьяна Тропина.
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