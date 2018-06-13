​Подведены итоги ежегодного регионального конкурса научно-исследовательских работ среди студентов высших учебных заведений. Названы имена победителей и лауреатов конкурса в 17 различных номинациях. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Дмитрий Миронов.



Так, в области физико-математических, химических, биологических и технических наук лучшими стали, соответственно, студенты ЯрГУ им. П.Г. Демидова Елена Кривец, Дарья Громова, Юлия Баженова, Виктор Набилкин. В сфере сельскохозяйственных наук победительницей стала студентка сельхозакадемии Оксана Ивачкина. В исторических науках и археологии, а также филологии победу одержали студенты Демидовского университета Герман Харитонов и Алина Петрова. В области искусствоведения и культурологии отмечены студенты ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Мария Семенова и Александр Макаров.



Лучшие студенты были названы также в сфере психологических, экономических, педагогических, социологических, юридических, политологических, медицинских наук и науки о земле.



Конкурс, учрежденный губернатором области, проводится в регионе с 2001 года. Для участия в нем студенты представляют курсовые и выпускные квалификационные работы, научные проекты, опубликованные статьи. Первый тур проходит в учебных заведениях, затем победителей определяет специальная конкурсная комиссия.