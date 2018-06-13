​13 июня в рамках расширенного заседания Правительства Ярославской области был поднят вопрос повышения эффективности системы управления государственными и муниципальными предприятиями. Как отметил глава региона Дмитрий Миронов, необходимо усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью таких структур.



– Сегодня в различных сферах экономики на территории региона зарегистрировано 110 государственных и муниципальных предприятий и 69 хозяйственных обществ с участием Ярославской области и органов местного самоуправления. Более половины из них убыточны или находятся в различных стадиях банкротства и ликвидации, – отметил губернатор. – Считаю, что к такому результату привел недостаточный контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью со стороны органов власти и местного самоуправления. Поэтому уже в ближайшее время необходимо провести оптимизацию структуры предприятий и хозяйственных обществ с участием Ярославской области и муниципальных образований и пересмотреть стратегию управления ими. Наша цель – вывести Ярославскую область на современный высокий уровень корпоративной культуры и управления активами.



Участники заседания отметили: причин убыточности государственных и муниципальных предприятий, как правило, бывает несколько, но чаще всего это происходит из-за недостаточного контроля со стороны органов местного самоуправления и государственной власти.



– Изменение принципов управления предприятиями позволит усилить контроль за их деятельностью, а также в оперативном порядке при необходимости принимать важные решения либо о передаче части акций области, либо о ликвидации таких предприятий, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Модернизация приведет систему управления предприятиями к современным стандартам. Управленцы должны нести ответственность как перед учредителями, так и перед инвесторами и контрагентами.



Как напомнил Максим Фролов, в текущем году в области была создана межведомственная комиссия с участием управления Федеральной налоговой службы России по Ярославской области, службы судебных приставов и правоохранительных органов. Предполагается, что такое взаимодействие поможет оздоровить структуру предприятий, предотвратить их банкротство.



Также с целью анализа сложившейся ситуации и разработки плана действий по оптимизации структуры предприятий и акционерных обществ проведен комплекс мероприятий под названием «Корпоративная неделя». По итогам был выработан ряд важных решений: 50 предприятий рекомендовано для включения в прогнозный план приватизации на 2018 год, разработаны две программы по реализации непрофильных активов организаций.



Планируется, что такие меры позволят сократить только в этом году число недействующих предприятий на 60 процентов, убыточных – на 16 процентов.