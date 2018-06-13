|14 июня в Ярославле на площадке перед культурно-спортивным комплексом «Вознесенский» пройдет большая праздничная программа, посвященная открытию Чемпионата мира по футболу – 2018.
Интерактивное развлекательное действо начнется здесь ровно в 16 часов. Для зрителей сыграет музыкальная группа «Барни Барфлай». Пройдут конкурсы, соревнования по киберспорту и кикеру. Всем желающим также будет предложено записать видеообращение к участникам чемпионата со словами поддержки.
В 18 часов на большом экране начнется трансляция матча Россия – Саудовская Аравия.
– Приглашаем ярославцев разделить этот праздник со всеми жителями страны, – обратился к жителям и гостям города заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Площадка перед комплексом «Вознесенский» будет работать ежедневно в течение всего Чемпионата мира. Также здесь будут транслироваться все матчи мундиаля.
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