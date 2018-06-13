​16 июня, в день 55-летия полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, в поселке Никульское Тутаевского района после реконструкции откроется музей «Космос». В настоящее время здесь уже завершаются ремонтные работы. В обновленных помещениях создается современная экспозиция, устанавливается новое оборудование.



– Сейчас здесь завершается монтаж нового экспозиционного оборудования, в том числе современных мультимедийных средств. Они помогут еще более ярко и доступно продемонстрировать гостям масштаб того исторического события – первого космического полета женщины, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



На выставке будут представлены различные экспонаты, с которыми была связана жизнь Валентины Терешковой.



В день юбилея полета ярославской Чайки музей «Космос» станет также центром большой праздничной программы «Космический пикник: время летать!».



Участникам праздника будет предложено погрузиться в атмосферу 60-х годов прошлого столетия. На творческой площадке «Раскрась шестидесятые» можно будет добавить красок в исторические плакаты и открытки на космическую тему. На викторине «Шестидесятые. Приметы времени» – освежить в памяти популярные в прошлом фильмы и книги, моду и музыку.



Будет работать также летний ретрокинотеатр.



Подготовили организаторы и интерактивный маршрут «Вперед, к звездам!». Участников ждут как физические, так и интеллектуальные испытания. Претендентам на звание космонавта предстоит вести астрономические наблюдения, проходить полосу препятствий, вспоминать все, что они знают о планетах Солнечной системы.



Будет организована фотозона, пройдут увлекательные мастер-классы.



В праздничной концертной программе прозвучат песни про космос и популярные мелодии 60-х годов, запланировано и выступление коллективов авторской песни.



Для удобства гостей в течение всего дня будут организованы пассажирские перевозки бесплатными автобусами по маршрутам Ярославль-Главный – пос. Никульское (музей «Космос») и Тутаев (Воскресенский собор) – пос. Никульское (музей «Космос»).