​Благодаря интерактивному порталу по решению актуальных проблем жителей «Делаем вместе», являющемуся частью губернаторской программы «Решаем вместе!», в Рыбинске оперативно отремонтирована и благоустроена дворовая территория. Заявку, оставленную жильцами, специалисты управляющей компании выполнили в течение недели.



– Оператор, работающий с порталом, принял заявку и затем направил ее в управляющую компанию. Организация отреагировала быстро. Территория двора была приведена в порядок. Сломанные детали горки отремонтированы, привезен песок для песочницы, установлена новая лавочка, ̶ рассказал начальник управления делами администрации Рыбинска Роман Кагнер.



Жители одного из многоквартирных домов Рыбинска пожаловались на то, что детская площадка в их дворе находится в плачевном состоянии. Свою заявку они сопроводили фотографией, фиксирующей все недочеты.



Всего с начала работы интернет-ресурса от граждан поступило около 4 тысяч обращений, 342 из них были от жителей Рыбинска. По словам директора департамента информатизации и связи Михаила Городилова, большинство запросов, особенно в летний период, касается приведения в порядок придомовых территорий и ремонта детских площадок.



– Главная цель создания портала – вовлечение жителей в процесс управления регионом. Граждане должны иметь возможность осуществлять контроль за деятельностью органов власти в различных сферах, – отметил Михаил Городилов. – Важно, что жители муниципальных районов положительно оценивают ресурс и регулярно обращаются к нему. Ведь на то, чтобы разобраться в ситуации, решить вопрос и отправить заявителю ответ, у ответственных служб есть 10 рабочих дней.



На портале «Делаем вместе» выделено семь тематических категорий для приема заявок от горожан: двор и придомовые территории, дом и ЖКХ, транспорт, автомобильные дороги, медицинские учреждения, безопасность, работа МФЦ. Сообщить о своей проблеме может каждый житель области, зарегистрировавшийся на ресурсе.