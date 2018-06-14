​При решении вопросов сохранения памятников истории и культуры Правительство региона будет учитывать мнение общественности. Для этого при департаменте охраны объектов культурного наследия будет сформирован общественный совет. Такое решение было принято сегодня на встрече руководства ведомства с представителями различных общественных организаций.



– Мы убеждены: для разработки всех долгосрочных и важных проектов, а также при решении самых актуальных вопросов, связанных с культурно-историческим наследием, необходимо учитывать мнение общественности. Наша задача – сделать работу максимально прозрачной и эффективной, – сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В настоящее время мы проводим инвентаризацию объектов культурного наследия. Это очень масштабная и трудоемкая работа. На территории региона сегодня насчитывается 4700 памятников истории и культуры, около 3 тысяч из которых – вновь выявленные. А потому необходимо провести ряд государственных историко-культурных экспертиз для принятия решения по включению этих объектов в Единый государственный реестр памятников истории и культуры РФ. И мы очень рассчитываем на помощь и поддержку неравнодушных граждан.



Александр Филяев рассказал, что для актуализации информации о состоянии объектов культурного наследия департаментом направлены соответствующие запросы в администрации всех муниципальных районов. Информация об объектах должна содержать максимально обширные сведения, включая данные о собственниках и актуальные фотографии.



– Взаимодействие с общественностью всегда было и, мы надеемся, будет неотъемлемой частью работы департамента, – рассказал аттестованный эксперт государственной историко-культурной экспертизы Юрий Аврутов. – Ведь объем работ, как уже отметил Александр Евгеньевич, колоссальный. К тому же постоянно растет число выявляемых объектов. Без помощи общественников, которые могут своевременно доложить о каких-либо нарушениях или поделиться своими опасениями, не обойтись.



Создание общественного совета, по мнению собравшихся, поможет усовершенствовать работу по сохранению памятников истории и культуры региона. Планируется, что особое внимание будет уделено качеству проведения ремонтно-реставрационных работ. Так, например, после сигнала, который поступил от неравнодушных граждан, были приостановлены работы на одном из объектов в Переславле-Залесском. В настоящее время ведется проверка соблюдения подрядной организацией всех требований и правил при реставрации старинных памятников.