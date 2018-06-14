|В Гаврилов-Яме идут работы по благоустройству стадиона «Труд». В рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» на эти цели в текущем году будет выделено более 840 тысяч рублей.
– Изначально, когда жители области выбирали объекты для благоустройства, стадион «Труд» не рассматривался. Однако после того, как мы на сайте проекта открыли онлайн-голосование и дали возможность не только выбирать из ранее предложенного, но и предлагать свои варианты, люди предложили включить стадион в этот перечень. Меньше чем за неделю за это проголосовали около 300 человек. А всего в единый день голосования, прошедший 18 марта, за включение этого объекта в программу высказались около 4 тысяч человек, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
На стадионе уже установлено ограждение, выполнены работы по приведению в порядок территории футбольного поля.
– Это старейший провинциальный стадион в стране. Он построен в начале ХХ века англичанами. Жители давно просили благоустроить его. И, наверное, поэтому с радостью приняли участие в предварительных работах. Перед тем как рабочие приступили к установке ограждения, здесь прошло четыре субботника, – рассказал глава Гаврилов-Ямского района Владимир Серебряков.
Впереди демонтаж конструкции входной группы и обустройство парковочного пространства. Несмотря на то, что работы продолжаются, объект уже принял первое значимое мероприятие. 12 июня, в День России, здесь прошла реконструкция матча 1914 года. Игру посетили 3 тысячи зрителей.
В планах на следующий год – ремонт помещений для спортсменов, раздевалок и санузлов.
Всего в Гаврилов-Ямском районе в проект «Решаем вместе!» в этом году включено более 10 объектов. Это школы, детские сады, дворовые территории, городской парк.
Справка
Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
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