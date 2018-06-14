​В рамках формирования в регионе новой системы по обороту твердых коммунальных отходов сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования проверяют объекты захоронения и сортировки отходов на предмет соответствия требованиям экологической безопасности. Сегодня специалисты побывали на мусоросортировочной станции ООО «Макраб».



– Известно, что в регионе идет работа по созданию новой системы обращения с отходами. Особая роль при этом отводится процессу раздельного сбора и сортировки мусора, – сказал начальник отдела оборота твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Ведь именно в результате сортировки минимизируется, а иногда и исключается негативное воздействие мусора на окружающую среду и снижается объем отходов, отправляемых для захоронения на полигон «Скоково». Поэтому внимание к работе мусоросортировочных предприятий должно быть соответствующее.



В ходе проверки специалисты департамента оценили весь цикл работы предприятия, остановившись на основных направлениях его деятельности. Было отмечено: территория промышленных площадок имеет твердое водонепроницаемое покрытие, что исключает попадание стоков на почву. Сортировка отходов производится в закрытом помещении, разгрузка – под огороженным навесом. Все площадки располагаются в промышленных зонах, где отсутствуют жилые дома.



Как рассказал директор ООО «Макраб» Илья Посконнов, предприятие осуществляет деятельность по обращению с отходами, включая услуги по транспортированию, сбору и обработке с 2010 года. Технологический процесс предусматривает деление мусора на четыре основные фракции: пластик, макулатура, стекло и металл.



– Мощность каждой из сортировочных линий – 45 тысяч тонн в год. Количество отобранных вторичных ресурсов составляет около 9 тысяч тонн в год, – пояснил Илья Посконнов.



Кроме ООО «Макраб» сортировку твердых коммунальных отходов в регионе осуществляет предприятие «Торгвторма».