К концу следующего года в регионе появится современное производство дизельных электростанций большой мощности. Договоренность об этом, напомним, была достигнута на прошедшем в конце мая Петербургском экономическом форуме между Правительством области и руководством «Компании Дизель». По словам директора департамента инвестиций и промышленности Галины Пенягиной, это будет конкурентоспособное инновационное производство.



– Внутренние инвестиции в развитие промышленности региона позволят создать конкурентоспособное производство, а также дополнительные рабочие места, повысить налоговые поступления. В свою очередь, это позитивно отразится на социально-экономическом развитии области и уровне жизни населения, – отметила Галина Пенягина. – Для нас важно, что бизнес положительно оценивает складывающиеся сегодня условия и возможности для работы на перспективу. Ведь это результат нашего труда по созданию в регионе комфортных условий для ведения предпринимательской и промышленной деятельности.



Проектом предусмотрено также открытие выпуска газопоршневых электростанций широкой мощностной линейки.



– В рамках соглашения ООО «Компания Дизель» реализует вторую площадку – это будет дилерский центр «Scania», – пояснил директор ООО «Компания Дизель» Андрей Шепеляев. – Для реализации обоих проектов планируется инвестировать порядка 500 миллионов рублей и создать более 160 новых рабочих мест. Безусловно, новые площадки будут также базироваться на принципе бережливого производства.



Благодаря новому производству компания планирует расширить рынки сбыта и установить новые контакты с крупными российскими холдингами. Ключевыми заказчиками предприятия уже являются такие компании, как «Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Алмаз Анабар».



«Компания Дизель» является одним из лидеров по производству дизельных генераторных установок, дизельных силовых приводов, блок-контейнеров под энергетическое и другое промышленное оборудование. Электростанции производятся в том числе передвижного исполнения: на автомобильных и тракторных шасси, на специальных салазках для передвижения техники волоком по бездорожью.



На заводе действует система бережливого производства, все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания перед отправкой заказчику, работает отдел контроля качества произведенной продукции. Продукция испытывается в собственной аттестованной электролаборатории. На предприятии работает мобильный сервисный центр по обслуживанию клиентов. Специалисты выезжают в любую точку России.