​В Ярославской области за последние полтора года создана новая эффективная система межведомственного взаимодействия и сформирована единая политика в сфере имущественных и земельных отношений. Об этом было заявлено сегодня на заседании коллегии профильного регионального департамента. Мероприятие впервые прошло в межрегиональном формате. В Ярославль прибыли представители руководства органов местного самоуправления из Костромской, Тверской, Ивановской, Вологодской и Московской областей. Гостей приветствовал председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.



– Сегодня в этом зале присутствуют не только сотрудники Правительства нашей области, но и руководители региональных управлений федеральных органов исполнительной власти других регионов. Уверен, обмен опытом даст положительный толчок в работе сферы имущественного комплекса, – сказал Дмитрий Степаненко. – Ярославская область добилась видимых результатов благодаря тесному взаимодействию с профильными федеральными структурами и органами местного самоуправления. Например, впервые за многие годы налажена конструктивная работа с Министерством обороны России по передаче объектов жилого фонда и инфраструктуры в муниципальную собственность.



Было особо отмечено также, что в регионе активизирована работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям и по обеспечению жильем детей-сирот. Вместе с тем усилился контроль за использованием областного имущества, деятельностью государственных и муниципальных предприятий, за использованием земельных участков. Благодаря межведомственной работе выстроилась прозрачная система в сфере кадастровой деятельности.



– Уверен, что опыт Ярославской области в решении важных для создания благоприятного инвестиционного климата и социально-экономического развития территорий будет полезен коллегам из других регионов. Сделано действительно немало. Но останавливаться на достигнутом мы не планируем, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



Роман Колесов рассказал: с начала этого года региональному департаменту имущественных и земельных отношений были переданы полномочия в сфере наружной рекламы, а с марта – в области организации рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы. За короткий срок работы по новым направлениям удалось добиться существенных результатов. В тесном взаимодействии с УМВД, УФАС, Федеральным дорожным агентством и муниципальными образованиями департаментом вынесено более 200 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций, размещенных на территории региона.



– Мы работаем в плотном взаимодействии с органами местного самоуправления, которые также заинтересованы в создании единых и законных правил игры на территории региона, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В настоящее время в региональную схему размещения рекламных конструкций внесено 1848 рекламных мест. Она сформирована по итогам работы с муниципальными образованиями.



Участники мероприятия сошлись во мнении, что межрегиональный формат проведения коллегии продемонстрировал свою состоятельность, и выразили надежду, что такие встречи будут продолжены.