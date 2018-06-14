​14 июня заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев с инспекционной проверкой посетил два детских оздоровительных лагеря, расположенных в Гаврилов-Ямском районе. Оба учреждения работают на базе санаториев и уже принимают первых гостей.



– Мы рассчитываем, что в текущем году 27 тысяч ребят смогут отдохнуть в лагерях на базах школ, еще около 20 тысяч – в загородных лагерях. Всего же в регионе этим летом откроют свои двери 22 загородных детских учреждения, – сообщил Игорь Селезнев.



По словам Игоря Селезнева, этим летом отдохнуть в загородных лагерях также смогут около 14 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из областного бюджета выделено более 80 миллионов рублей. Для ряда других категорий детей предусмотрена частичная оплата стоимости путевки или компенсация части расходов.



В «Искре» сейчас отдыхают больше 400 ребят со всей области. Игорь Селезнев оценил, в каких условиях живут дети и какое получают лечение. Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Заместителю председателя Правительства рассказали: в учреждении работает система видеонаблюдения. Всего на территории лагеря размещено 22 камеры. Также функционирует тревожная кнопка, работает штат охраны. Территория огорожена.



– В настоящее время в области открыт 21 загородный лагерь. Еще три учреждения откроются в ближайшее время. На данный момент в загородных оздоровительных учреждениях проводят каникулы более 3800 детей. Также часть детей отдыхает в лагерях при образовательных учреждениях. Их сейчас открыто в области более 400, – сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Наталия Кабанова.



В ближайшее время в регионе откроются и палаточные лагеря.