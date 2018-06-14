​Участникам греко-российского форума «Межрегиональное туристическое сотрудничество Греции – России», прошедшего на этой неделе на греческом полуострове Халкилдики, рассказали о туристическом потенциале Ярославского региона. Директор департамента туризма Юлия Рыбакова презентовала представителям туротрасли стран возможности нашего края, а также рассказала о главных святынях Ярославии – чудотворных иконах и реликвиях.



– Ярославия исторически является одним из центров православной культуры на русской земле. Сегодня мы бережно храним вековые традиции религии и духовной культуры русского государства. Это одно из сокровищ Ярославской земли, привлекающее паломников и туристов, – рассказала Юлия Рыбакова. – Участников форума очень заинтересовали сведения о чудотворной иконе Божией Матери «Толгская», Спасе Нерукотворном, иконе Пресвятой Богородицы «Прибавление ума», находящейся в Покровском храме на левом берегу Тутаева, о животворящем кресте в селе Годеново.



Форум прошел с 10 по 12 июня. Участие в мероприятии приняли представители Министерства туризма Греции, а также руководители ведущих бизнес-ассоциаций страны, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.



Ярославская область в настоящее время по направлению религиозного туризма, по оценкам экспертов, входит в первую десятку регионов России. В нашем регионе насчитывается более 1300 храмов и монастырей, реализуется около 90 тематических туристических программ.



По словам Юлии Рыбаковой, участники мероприятия также высоко оценили и новый туристический бренд региона «Ярославия – среднерусская Гардарика».