​До празднования 55-летия полета первой в мире женщины-космонавта, нашей землячки Валентины Терешковой осталось два дня. Посвященные этой дате торжественные мероприятия 16 июня начнутся в поселке Никульское Тутаевского района с самого утра. Программу откроет освящение нового храма святителя Николая Чудотворца.



Первый кирпич в основание храма заложили больше года назад. На сегодняшний день уже возведены стены, установлен купол, поднято 11 колоколов. Они были изготовлены на знаменитом Тутаевском колокололитейном заводе. Несмотря на то, что часть работ еще впереди, первых прихожан в эту субботу храм уже примет. Ожидается, что богослужение начнет митрополит Крутитский и Коломенский Ювеналий. Продолжат службу митрополит Пантелеимон и владыка Вениамин.



– Без сомнения, храм станет духовным центром Никульского. Планируется открыть здесь воскресную школу и православную библиотеку, – рассказал настоятель храма Николая Чудотворца в Никульском протоиерей Василий Мозяков. – Ведь духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач.



Вокруг храма уже благоустроен сквер. Работы были проведены на средства гранта, полученного Тутаевским районом по итогам «Рейтинга-76».



– Регион давно и активно готовится к празднованию юбилейной даты. Поэтому часть средств гранта, полученных нами по системе «Рейтинг-76», направлена на благоустройство важнейшего объекта на малой родине нашей Чайки – парка в центре поселка, – рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Мы привели в порядок территорию вокруг строящегося храма, организовали пешеходные дорожки, очистили парк от аварийных деревьев, установили новое освещение.



В день 55-летия полета Валентины Терешковой в космос до Никульского можно будет доехать бесплатно. Автобусы будут отправляться от вокзала Ярославль-Главный и от Воскресенского собора в Тутаеве и следовать прямо до центра поселка. Транспорт будет ходить каждые два часа, с шести утра до двух часов дня.