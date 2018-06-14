​Сегодня на площадке перед культурно-спортивным комплексом «Вознесенский» в Ярославле открылась интерактивная фан-зона для болельщиков Чемпионата мира по футболу – 2018.



– Сегодня у нас знаменательный день – открытие Чемпионата мира по футболу. Для всех любителей этого вида спорта здесь, в самом центре Ярославля, перед спорткомплексом «Вознесенский» начала работу открытая площадка для поддержки нашей сборной, – сказал на торжественной церемонии открытия фан-зоны заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Все матчи чемпионата болельщики могут смотреть здесь, на большом экране. Я желаю ярославцам получить незабываемые эмоции от большого футбола и, конечно, от побед российской сборной!



Для зрителей выступила музыкальная группа «Барни Барфлай». Также на интерактивной площадке были организованы соревнования по киберспорту и кикеру, настольному футболу. Был проведен конкурс рисунка «Россия, вперед!». Кроме того, Российский футбольный союз запустил национальную кампанию по поддержке сборной России «Играй за нас. За всех. За каждого!», организовав 3 зоны. Они позволили всем пришедшим к «Вознесенскому» виртуально оказаться на стадионе «Лужники», почувствовать себя частью команды и большого праздника.



Фан-площадка у «Вознесенского» будет работать ежедневно в течение всего Чемпионата мира.



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