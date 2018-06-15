​Инновационный проект «Многоцелевая энергетическая система», разработанный ярославцем Андреем Прищеповым, стал призером второго этапа всероссийского молодежного инновационного форума «МИФ-2018». Мероприятие, одним из организаторов которого является Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области, прошло под Ярославлем на базе комплекса «Dolphin Planet».



Изобретение направлено на увеличение эффективности работы различных систем, например вентиляционных или опреснительных, за счет использования альтернативных источников энергии.



Победителем форума стал проект «Офтальмологические приборы экспертного уровня» Виолетты и Михаила Седанкиных из Москвы. Второе место заняла работа также москвича Булата Айтбаева «Живое железо Viva Fero», предполагающая создание бионического протеза руки.



– Замечательно, что в число призеров вошли такие социально значимые, нужные проекты и разработки. Это наглядно демонстрирует всем нам, что инновации служат на благо человека, – заявила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Могу отметить, что Правительство региона готово поддерживать распространение таких проектов и помогать внедрять их в жизнь.



Изобретатели, занявшие на форуме три первых места, получат грант в размере 50 тысяч рублей.



Всего в конкурсе приняли участие 20 стартапов, прошедших отбор и обучение на первом этапе форума. Победителя определили эксперты федерального уровня, среди которых были представители МГУ им. М.В. Ломоносова, венчурной платформы «VP Bazaar» и компании «Сбербанк».